San Marino celebra la Giornata della Cura e del Sostegno

Dall'assistenza domiciliare ai progetti per le persone fragili, l'Iss rafforza la rete di servizi

La Repubblica di San Marino celebra oggi, 29 ottobre, la Giornata nazionale della Cura e del Sostegno, dedicata a chi assiste le persone in condizioni di fragilità, tra familiari, caregiver, professionisti e volontari.

L'iniziativa richiama il valore della cura e l'importanza di una rete integrata tra famiglie, servizi e istituzioni. In questa direzione si muove anche l'Istituto per la Sicurezza Sociale, con progetti che comprendono l'assistenza domiciliare ai pazienti fragili, una stanza multisensoriale al Colore del Grano e il progetto "Musica in Corsia". A luglio è stato inoltre presentato il progetto per la realizzazione di un hospice.

La giornata è anche l'occasione per ricordare il ruolo dei caregiver familiari, riconosciuto e rafforzato dalla legge sammarinese del 23 settembre scorso, che introduce nuove disposizioni a sostegno delle famiglie e di chi assiste quotidianamente una persona non autosufficiente.

“La Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno richiama una responsabilità che riguarda l’intera comunità – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, gli Affari Sociali e le Pari Opportunità, Massimo Andrea Ugolini –. Rafforzare l’assistenza territoriale, sostenere le famiglie e prestare attenzione alle fragilità significa costruire un sistema sempre più vicino ai bisogni delle persone”.

“Umanizzare le cure significa unire competenza, ascolto e vicinanza – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini –. L’impegno dell’ISS è accompagnare le persone e le loro famiglie con percorsi capaci di garantire qualità dell’assistenza e continuità della presa in carico, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità”.