San Marino firma l’accordo con l’Ue: svolta storica dopo 11 anni di negoziati

Siglata a Bruxelles l’intesa per l’accesso al mercato unico europeo. Beccari: "Nuove opportunità senza rinunciare alla nostra identità". Ora la fase attuativa

San Marino ha firmato a Bruxelles l’Accordo di associazione con l’Unione europea, al termine di oltre 11 anni di negoziati. A sottoscrivere l’intesa a Palazzo Berlaymont è stato il segretario di Stato agli Esteri Luca Beccari, insieme ai rappresentanti europei e di Andorra.

«È una pietra miliare e il punto di partenza di un nuovo capitolo», ha dichiarato Beccari, sottolineando le opportunità per cittadini e imprese e la possibilità di rafforzare l’integrazione nel mercato unico senza rinunciare all’autonomia della Repubblica.

La firma apre ora una fase impegnativa, con l’adeguamento delle normative e l’accompagnamento del sistema economico verso il mercato interno. Soddisfazione è stata espressa dalla Regione Emilia-Romagna e da diverse forze politiche sammarinesi, che concordano sulla portata storica dell’accordo, pur evidenziando la necessità di preparare il Paese ai cambiamenti. Per Rete, «il lavoro vero inizia adesso e non c’è un minuto da perdere».