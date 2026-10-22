San Marino, gli eventi del quarto weekend di ottobre
Birra e musica dal vivo, pattinaggio, Festa della Castagna, concerti e teatro per bambini: gli appuntamenti in programma dal 23 al 25 ottobre
Dal 23 al 25 ottobre San Marino ospita numerosi eventi per tutti i gusti e le età
San Marino Beer Fest – 23 e 24 ottobre
Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 23 ottobre Vipers con European Queen Tribute mentre sabato 24 ottobre Diapason Band con Vasco Rossi Tribute.
Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana
Ingresso: dopo cena con consumazione € 10,00
Info e prenotazioni: 335 7342728 / 389 9456402
www.facebook.com/sanmarinobeerfestival
IX Titano Battle Cup – dal 23 al 25 ottobre
Tre giornate all’insegna dello spettacolo, della tecnica e dell’adrenalina. Gli atleti delle categorie U15, U19 e Senior si confronteranno nelle quattro specialità in programma: Slide, Speed, Battle e Classic, dando vita a sfide avvincenti e a momenti di grande intensità sportiva. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sports, con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.
Luogo: Multieventi Sport Domus, Serravalle
Ingresso: gratuito
Info: 335 48 2918 – [email protected]
Festa della Castagna – 24 e 25 ottobre
Due giornate dedicate ai sapori autunnali, alla musica e alla convivialità. Gli stand gastronomici apriranno entrambe le sere a partire dalle ore 19:00. Il programma musicale prevede la partecipazione di DJ Danycek nella serata di sabato e di Michele e Giada domenica, accompagnando il pubblico con musica e intrattenimento. Non mancheranno momenti di animazione dedicati ai più piccoli. Domenica mattina si rinnova inoltre l’appuntamento con la tradizionale camminata organizzata in collaborazione con l’Associazione Escursionisti Sammarinesi.
Luogo: Piazza Marino Capicchioni, Santa Mustiola
Orario: 19.00 apertura stand gastronomici
Ingresso: gratuito
XXVIII Rassegna Musicale d'Autunno – 25 ottobre
La 28ª edizione della Rassegna Musicale d’Autunno propone otto concerti, dal 27 settembre 2026 al 3 gennaio 2027, con un programma che attraversa epoche, stili e differenti formazioni musicali.
Domenica 25 ottobre è in programma Dal Barocco al Klezmer con Shuyue Chen e Raphael Negri al violino.
Luogo: Chiesa San Francesco, San Marino Centro storico
Orario: 21.00
Ingresso: a offerta libera
Info: 337 1008856 – [email protected]
Il Giro del Mago in 80 Mondi – 25 ottobre
Domenica 25 ottobre, la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino ospiterà il primo appuntamento della rassegna “Teatro Ragazzi 2026”, organizzata da Vo.Ci. in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino. Tre pomeriggi all’insegna del teatro, dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni e le loro famiglie.
Ad aprire la rassegna sarà “Il Giro del Mago in 80 Mondi”, uno spettacolo di magia e teatro firmato dalla compagnia La Combriccola dei Lillipuziani. Protagonista è l’audace Girolamo, pronto a intraprendere un viaggio epico intorno al globo, tra magia, avventure e meraviglia. Al termine dello spettacolo, ogni bambino riceverà un piccolo omaggio offerto da CoolThings.
Luogo: Teatro Centro Sociale, Fiorentino
Orario: 16.00
Ingresso: biglietto unico €6,00 bambini e adulti
Info e prenotazioni: via WhatsApp al 338 189319