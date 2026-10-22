Gli appuntamenti sul Titano San Marino, gli eventi del quarto weekend di ottobre

Birra e musica dal vivo, pattinaggio, Festa della Castagna, concerti e teatro per bambini: gli appuntamenti in programma dal 23 al 25 ottobre

Dal 23 al 25 ottobre San Marino ospita numerosi eventi per tutti i gusti e le età

San Marino Beer Fest – 23 e 24 ottobre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 23 ottobre Vipers con European Queen Tribute mentre sabato 24 ottobre Diapason Band con Vasco Rossi Tribute.

Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana

Ingresso: dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: 335 7342728 / 389 9456402

www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

IX Titano Battle Cup – dal 23 al 25 ottobre

Tre giornate all’insegna dello spettacolo, della tecnica e dell’adrenalina. Gli atleti delle categorie U15, U19 e Senior si confronteranno nelle quattro specialità in programma: Slide, Speed, Battle e Classic, dando vita a sfide avvincenti e a momenti di grande intensità sportiva. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Sammarinese Roller Sports, con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.

Luogo: Multieventi Sport Domus, Serravalle

Ingresso: gratuito

Info: 335 48 2918 – [email protected]

Festa della Castagna – 24 e 25 ottobre

Due giornate dedicate ai sapori autunnali, alla musica e alla convivialità. Gli stand gastronomici apriranno entrambe le sere a partire dalle ore 19:00. Il programma musicale prevede la partecipazione di DJ Danycek nella serata di sabato e di Michele e Giada domenica, accompagnando il pubblico con musica e intrattenimento. Non mancheranno momenti di animazione dedicati ai più piccoli. Domenica mattina si rinnova inoltre l’appuntamento con la tradizionale camminata organizzata in collaborazione con l’Associazione Escursionisti Sammarinesi.

Luogo: Piazza Marino Capicchioni, Santa Mustiola

Orario: 19.00 apertura stand gastronomici

Ingresso: gratuito

XXVIII Rassegna Musicale d'Autunno – 25 ottobre

La 28ª edizione della Rassegna Musicale d’Autunno propone otto concerti, dal 27 settembre 2026 al 3 gennaio 2027, con un programma che attraversa epoche, stili e differenti formazioni musicali.

Domenica 25 ottobre è in programma Dal Barocco al Klezmer con Shuyue Chen e Raphael Negri al violino.

Luogo: Chiesa San Francesco, San Marino Centro storico

Orario: 21.00

Ingresso: a offerta libera

Info: 337 1008856 – [email protected]

Il Giro del Mago in 80 Mondi – 25 ottobre

Domenica 25 ottobre, la Sala Teatro del Centro Sociale di Fiorentino ospiterà il primo appuntamento della rassegna “Teatro Ragazzi 2026”, organizzata da Vo.Ci. in collaborazione con la Giunta di Castello di Fiorentino. Tre pomeriggi all’insegna del teatro, dedicati ai bambini dai 3 agli 8 anni e le loro famiglie.

Ad aprire la rassegna sarà “Il Giro del Mago in 80 Mondi”, uno spettacolo di magia e teatro firmato dalla compagnia La Combriccola dei Lillipuziani. Protagonista è l’audace Girolamo, pronto a intraprendere un viaggio epico intorno al globo, tra magia, avventure e meraviglia. Al termine dello spettacolo, ogni bambino riceverà un piccolo omaggio offerto da CoolThings.

Luogo: Teatro Centro Sociale, Fiorentino

Orario: 16.00

Ingresso: biglietto unico €6,00 bambini e adulti

Info e prenotazioni: via WhatsApp al 338 189319