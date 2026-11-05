San Marino, gli eventi del weekend: teatro, musica e mostre

Dal 6 all'8 novembre appuntamenti con il teatro comico, concerti e incontri d'arte

Un fine settimana ricco di appuntamenti nella Repubblica di San Marino. Tra venerdì 6 e domenica 8 novembre sono in programma spettacoli, musica dal vivo e incontri con artisti. Proseguono inoltre le esposizioni negli spazi culturali del centro storico, con proposte che spaziano dall'arte contemporanea alla tradizione.

Gli eventi in programma

“So’Shemi” – Teatro Vivo 26/27 – 6 novembre

Secondo appuntamento di “Teatro Vivo 26/27” con il torneo comico d’improvvisazione della compagnia bolognese Teatro a Molla. Sabato 7 novembre, 2 workshop con la compagnia dalle 10.00 alle 17.30.

Luogo: Auditorium Little Tony – Sala Polivalente, Serravalle

Ingresso: intero € 15,00 – ridotto € 10,00 (over 65 e under 18)

Info e prenotazioni: [email protected]

San Marino Beer Fest – 6 e 7 novembre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live: venerdì 6 novembre AC/DC Europe Tribute Band con i Black Ice mentre sabato 7 novembre tributo agli 883 e Max Pezzali con i Rotti x Caso.

Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana

Ingresso: dopo cena con consumazione € 10,00

Info e prenotazioni: 335 7342728 / 389 9456402

www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

Arte come testimone – 7 novembre

Talk e Incontro con l’artista Dolorosa Sinaga, una delle voci più autorevoli e impegnate dell’arte contemporanea indonesiana. Nel corso della presentazione, Dolorosa Sinaga ripercorrerà le tappe fondamentali della sua ricerca artistica, esplorando il ruolo del corpo, della materia e della memoria nella scultura. Il talk si terrà in inglese con traduzione in italiano disponibile su richiesta.

Luogo: Sala Enzo Mari - Galleria Nazionale di San Marino

Orario: 16.00

Evento aperto al pubblico con ingresso gratuito

Info: 0549 888244 – [email protected]

XXVIII Rassegna Musicale d'Autunno – 8 novembre

La 28ª edizione della Rassegna Musicale d’Autunno propone concerti con un programma che attraversa epoche, stili e differenti formazioni musicali.

Domenica 8 novembre è in programma L'Italia canta, senza parole con l'Orchestra Camerata del Titano diretta da Augusto Ciavatta.

Luogo: Teatro Titano, San Marino Centro storico

Orario: 16.30

Ingresso: € 10,00

Info: 337 1008856 – [email protected]

Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

Mostra Anima e Corpo – fino al 15 novembre

Le trasformazioni, i segni e le molteplici dimensioni della bellezza femminile. La mostra si inserisce nel programma di Ottobre Rosa 2026, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. In esposizione le opere di 20 artisti sammarinesi e italiani, in un percorso dedicato alla bellezza, alla trasformazione e alla rinascita, con l’obiettivo di sensibilizzare sui temi della prevenzione, delle cure e del benessere. Le iniziative di quest’anno sono dedicate a Mariella Mularoni, figura istituzionale che ha sempre sostenuto con impegno i progetti di prevenzione, il concorso d’arte e la realizzazione della mostra.

Luogo: Spazio espositivo Palazzo SUMS, San Marino

Orario: 9.00-17.00

Ingresso: gratuito

Info: 0549 994145

Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 22 novembre 2026

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 11.00-17.00 dal mercoledì al sabato e domenica 15-22 novembre

Ingresso: gratuito

I mai visti del Museo di Stato – fino al 31 gennaio

Ciclo espositivo al Museo di Stato: un percorso alla scoperta di dipinti finora mai presentati al pubblico, con inaugurazioni a cadenza quindicinale. Ogni appuntamento è arricchito da una visita guidata condotta dalla curatrice, occasione per approfondire le opere e conoscere da vicino i dettagli della collezione. Le visite guidate, a ingresso gratuito, si svolgeranno il sabato alle ore 17:00 nelle seguenti date: 31 ottobre, 14 e 28 novembre, 12 dicembre.

Luogo: Museo di Stato, San Marino Centro Storico

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html