San Marino, il gospel torna al Teatro Titano con “Great & Good Friends”: musica e solidarietà

Il 26 e 27 dicembre The Women of God protagoniste di due concerti natalizi benefici a sostegno della Fondazione Centro Anch’io e ASLEM

San Marino, il gospel torna al Teatro Titano con “Great & Good Friends”: musica e solidarietà

Il 26 e 27 dicembre The Women of God protagoniste di due concerti natalizi benefici a sostegno della Fondazione Centro Anch’io e ASLEM. La magia del gospel incontra la solidarietà sul palcoscenico del Teatro Titano. Sabato 26 e domenica 27 dicembre 2026, San Marino ospiterà la seconda edizione di “Great & Good Friends – Gospel 2nd ed. Concerto di Beneficenza”, l’evento promosso dall’Associazione Fratellanza San Marino-America nell’ambito del programma del Natale delle Meraviglie 2026. Dopo il grande successo dell'edizione 2025, torna così uno degli appuntamenti musicali più significativi delle festività sammarinesi, con protagoniste le The Women of God, formazione gospel ormai affermata nel panorama musicale italiano e internazionale.

Tredici artisti per uno spettacolo speciale

Il concerto proporrà un viaggio musicale tra i grandi classici del gospel tradizionale e contemporaneo, i brani dedicati al Natale e le interpretazioni delle più importanti protagoniste della musica gospel internazionale. Al centro dello spettacolo, un messaggio universale di amore, pace e speranza, affidato alle voci femminili che, attraverso la musica, si fanno interpreti e divulgatrici della Buona Novella. Per l'appuntamento sammarinese è stata progettata una formazione speciale di ben 13 elementi: 10 voci e 3 musicisti, per uno spettacolo corale di grande intensità ed emozione. The Women of God vantano un ventennio di tournée e centinaia di concerti in teatri prestigiosi e chiese di tutta Italia. Tra le tappe più importanti figurano il Teatro Smeraldo di Milano, il Teatro Verdi di Firenze, il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, il Teatro di Varese e il Teatro Verdi di Gorizia, oltre alla partecipazione ai più importanti festival gospel nazionali.

Un tour internazionale tra Italia ed Europa

Il concerto di San Marino si inserisce in un tour che prevede quasi 30 appuntamenti, dal 5 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027. La tournée toccherà numerose città italiane, tra cui Salerno, Matera, Taranto, Monopoli, Fermo, Mogliano Veneto, Brescia e Vicenza, oltre a diverse località in Svizzera, Slovenia e Slovacchia. A Foggia e Bari sarà inoltre presentata una produzione originale con la partecipazione della prestigiosa Orchestra Magna Grecia, una delle più importanti Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) italiane, con una presenza storicamente radicata soprattutto nei territori di Matera e Taranto.

Un titolo che celebra l'amicizia tra San Marino e gli Stati Uniti

Il titolo “Great & Good Friends” custodisce un importante riferimento storico e istituzionale. Le parole furono infatti scritte da Abraham Lincoln, sedicesimo presidente degli Stati Uniti, nella lettera inviata ai Capitani Reggenti il 7 maggio 1861, in risposta al conferimento della cittadinanza onoraria da parte della Repubblica di San Marino. Un richiamo all'amicizia tra i due Paesi che conferisce all'iniziativa un significato ancora più profondo, unendo musica, memoria storica e valori condivisi.

La musica al servizio della solidarietà

L'iniziativa ha ottenuto l'Alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti e il patrocinio delle Segreterie di Stato per il Turismo, gli Affari Esteri, l'Istruzione e la Cultura, le Finanze e il Bilancio, gli Affari Interni, l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Giustizia e il Lavoro. Hanno inoltre concesso il proprio patrocinio la Giunta di Castello della Città di San Marino, mentre l'evento si svolge in collaborazione con l'Ufficio del Turismo e gli Istituti Culturali.

A presentare le due serate sarà Marco Corona.

Particolarmente significativo l'obiettivo benefico dell'iniziativa: l'utile dei concerti sarà devoluto alla Fondazione Centro Anch'io Onlus, a sostegno del progetto “Chiavi di Casa”, e all'A.S.L.E.M., per il progetto “INSIEME”. Due appuntamenti che trasformano la musica in un gesto concreto di vicinanza e sostegno, confermando il valore della solidarietà come protagonista delle festività natalizie.

Informazioni e biglietti

I concerti si terranno sabato 26 e domenica 27 dicembre 2026 al Teatro Titano di San Marino. La prevendita dei biglietti è disponibile sul circuito Vivaticket, online e presso tutti i punti vendita autorizzati. A San Marino è possibile acquistare i biglietti anche presso il FREESHOP. Per informazioni e approfondimenti è possibile consultare il sito ufficiale dell'Associazione Fratellanza San Marino-America:

www.fratellanzasanmarinoamerica.com

Il video di presentazione dell'evento è disponibile su YouTube:



Biglietti:

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