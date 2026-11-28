Baseball San Marino, Javier Fandiño nel cast dei lanciatori

Classe 1991, proviene da Macerata proveniente da Macerata e ha una lunga carriera alle spalle in Italia

Il San Marino Baseball comunica ufficialmente la firma del lanciatore mancino Javier Fandiño, proveniente da Macerata e con una lunga carriera alle spalle in Italia.

Venezuelano di Acarigua, classe 1991, Fandiño mette piede per la prima volta in Italia nel 2016, quando gioca con l’Alpina Trieste prima della parentesi a Nettuno. Dal 2019 al 2021 è a Brescia, mentre nel 2022 e nel 2023 è a Cagliari con annate in cui produce buonissimi numeri. Nel 2022 9 vinte e 3 perse con 2.37 di media pgl e nel 2023 9-4 con 3.22. Sempre altissima la media di strikout per inning giocati, con 160 in 110 riprese nel primo anno a Cagliari e 163 in 106.1 nel secondo.

Nel 2025 è a Padova e fa registrare una media di punti guadagnati di 2.25, con 2 vinte e 2 perse (57K in 36 inning). Nel 2026, infine, l’annata con Macerata in A Gold, chiusa a 5 vinte e 3 perse, 4.01 di media pgl e 59 strikeout in 60.1 inning.

Fandiño ha debuttato con la maglia dell’Italia negli Europei del 2025, affrontando la Grecia da rilievo e poi salendo sul monte anche con Francia e Olanda.

Il San Marino Baseball accoglie calorosamente Javier Fandiño e lo aspetta per l’inizio della preparazione per la stagione 2027. Benvenuto!