San Marino Outlet, il Natale illumina lo shopping tra Black Friday e occasioni fino al 50%

Luminarie, decorazioni e incontri con Babbo Natale accompagnano le promozioni Black Friday, dal Private Black Friday agli sconti aperti a tutti

Il Natale è già arrivato a San Marino Outlet, dove le luminarie illuminano le vie del centro, le decorazioni vestono a festa gli spazi e le attrazioni gratuite regalano momenti di divertimento ai più piccoli. Un’atmosfera suggestiva che rende ancora più piacevole l’esperienza di shopping e che, in questi giorni, si accompagna alle tante occasioni del Black Friday. Le promozioni sono già partite con il Private Black Friday, l’iniziativa riservata a chi scarica l’App di San Marino Outlet e attiva la Privilege Card. Fino al 26 novembre sarà possibile approfittare in anteprima degli sconti dedicati. Dal 27 al 30 novembre, invece, il Black Friday sarà aperto a tutti i visitatori, con riduzioni fino al 50% sui prezzi outlet nelle boutique aderenti. Un’occasione per concedersi una giornata di shopping tra gli oltre 50 punti vendita del centro, con un’offerta che si amplierà ulteriormente nei prossimi giorni grazie a una nuova apertura. A fare da cornice agli acquisti è la magia del Natale, con il grande albero nella Welcome Plaza e la grande pista di pattinaggio su ghiaccio nella Event Plaza, attiva fino all’Epifania. Non mancheranno le occasioni per i bambini di vivere un incontro speciale: Babbo Natale aspetta i suoi piccoli ospiti alla Christmas Express, la sua magica casa allestita all’interno dell’outlet. Un appuntamento che accompagnerà il periodo delle feste con aperture dal giovedì alla domenica, oltre che nei giorni festivi e prefestivi. La Christmas Express sarà aperta ogni giovedì e venerdì, a esclusione del 25 dicembre e del 1° gennaio, dalle 15:00 alle 19:00; il sabato e la domenica dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. Sono previste aperture speciali anche martedì 24 novembre e martedì 8 dicembre, dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00, lunedì 7 dicembre dalle 15:00 alle 19:00 e il 24 e 31 dicembre dalle 14:00 alle 18:00.

Tra shopping, promozioni e iniziative dedicate alle famiglie, San Marino Outlet si prepara così ad accompagnare i visitatori verso il Natale, offrendo un’esperienza che unisce la convenienza degli acquisti alla magia e al divertimento delle feste.