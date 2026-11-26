Calcio Promozione San Pietro in Vincoli: il mister è Maurizio Galli

Ex giocatore (anche in C2 ed Interregionale), da tecnico ha ricperto il ruolo di vice allenatore anche al Rimini

Tempo di nuovi inizi in casa U.S. San Pietro in Vincoli. E' Maurizio “Icio” Galli il nuovo allenatore della prima squadra, scelto dal DS Manuel Bartolini per dare nuovo vigore al gruppo e cercare di guidarlo fuori da questo momento complicato.

Galli arriva allo SPIV dopo diverse esperienze nel ruolo di vice allenatore, prima al Rimini, poi alla Marignanese e al Cattolica.

Da ex calciatore professionista, può inoltre vantare numerose presenze tra Serie C2 e Campionato Interregionale.

Domenica il San Pietro in Vincoli sarà di scena a Misano.