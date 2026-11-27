Lavori al via a inizio 2027 Santarcangelo, 72.000 euro per una sede della Polizia Locale più moderna e "tecnologica"

Previsti 60 metri quadrati in più, una nuova centrale operativa e dotazioni tecnologiche

Partirà all’inizio del 2027 un importante intervento di riqualificazione del Comando della Polizia locale della bassa Valmarecchia, lavori che porteranno a un ampliamento e adeguamento degli spazi per lo svolgimento delle attività degli agenti a garanzia di una migliore qualità del servizio: questo l’obiettivo dell’accordo trilaterale tra Comune di Santarcangelo, Unione di Comuni Valmarecchia e Fondazione Francolini Franceschi, proprietaria dell’immobile di via Andrea Costa, che ha ceduto in comodato gratuito l’edificio all’Amministrazione comunale di Santarcangelo, approvato nei giorni scorsi dai due enti pubblici.

“La sede del Corpo di Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia è un importate presidio istituzionale in cui vengono svolte funzioni di polizia amministrativa locale, polizia stradale, polizia giudiziaria e sicurezza urbana” dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti, l’assessore alla sicurezza Luca Paganelli e il comandante Daniele Del Fabbro.

“Già da tempo era emersa la necessità di rinnovare la struttura per adeguarla alle esigenze operative, anche attraverso un ampliamento dei locali a disposizione degli agenti e una razionalizzazione degli spazi funzionale alle attività: l’accordo appena sottoscritto prevede di destinare al corpo un’ulteriore superficie di circa 60 metri quadrati al primo piano, quella attualmente occupata dagli uffici dell’Associazione Santarcangelo dei Teatri che saranno ricollocati al pian terreno, lato via Montevecchi. Sarà inoltre garantita maggiore accessibilità agli uffici della Polizia locale, visto che gli spazi al primo piano saranno raggiungibili anche con ascensore” proseguono gli amministratori e il comandante.

L’intervento comporterà una spesa di circa 72mila euro: di questi, 46mila euro saranno finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con il progetto “PL Forward – Riqualificazione strategica della sede operativa del Corpo di Polizia Locale Unione Valmarecchia” per l’acquisto di nuovi arredi e strumentazioni. La spesa restante sarà invece in carico all’Unione di Comuni Valmarecchia, mentre la Fondazione si assumerà gli oneri tecnico amministrativi di propria competenza e il Comune di Santarcangelo quelli relativi alla predisposizione dei nuovi contratti di sub comodato.

Il progetto prevede infatti interventi di riqualificazione quali la realizzazione di una centrale operativa e l’acquisizione di dotazioni tecnologiche, informatiche, radio, sistemi di videosorveglianza e allarme, arredi e attrezzature strumentali alle attività del Corpo. Per consentire la riorganizzazione degli spazi, saranno anche necessari interventi edilizi e impiantistici, quali la realizzazione e la modifica di pareti divisorie, l’apertura e l’installazione di porte, l’adeguamento degli impianti elettrici, la climatizzazione degli ambienti, l’adeguamento dei servizi igienici e ulteriori opere di rifinitura.