Candidature aperte Santarcangelo, alla masterclass di recitazione c'è lo Spadino di Suburra: Giacomo Ferrara

Il 19 e 20 dicembre La Valigia dell’Attore ospita l’interprete della celebre serie Netflix per due giornate di training e lavoro sul testo

Due giornate di formazione, confronto e approfondimento con uno dei volti più riconoscibili della serialità italiana. Giacomo Ferrara, l’attore che ha dato vita ad Alberto “Spadino” Anacleti nella celebre saga di Suburra, sarà a Santarcangelo di Romagna sabato 19 e domenica 20 dicembre 2026 per una masterclass di recitazione organizzata da LVDAction!, il format formativo del Centro di Cinema e Teatro La Valigia dell’Attore, con sede in via Severino Ferrari 2.

Ferrara ha interpretato il personaggio di Spadino nel film Suburra di Stefano Sollima, per poi riprenderlo nelle produzioni Netflix Suburra – La serie e Suburræterna, conquistando il pubblico con un'interpretazione intensa e carismatica. Nel corso della sua carriera ha lavorato, tra gli altri, con Claudio Amendola in Il permesso – 48 ore fuori, Riccardo Milani in Grazie ragazzi e Maria Tilli in Animali randagi. In Ghiaccio, diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, ha vestito i panni di un giovane pugile.

La masterclass sarà un'occasione per entrare nel cuore del lavoro dell'attore: dal training alla preparazione, fino al lavoro sul testo e sulla costruzione della scena. Ferrara accompagnerà i partecipanti in un percorso di esplorazione delle possibilità espressive, approfondendo il rapporto con il personaggio, l'importanza dell'ascolto e la relazione con il partner di scena. Un'esperienza pensata per mettere al centro la pratica, il confronto diretto e la possibilità di misurarsi con il metodo di lavoro di un interprete affermato.

Si tratta di una masterclass di particolare rilievo, un appuntamento di respiro nazionale che porta a Santarcangelo di Romagna un'opportunità formativa di alto livello, confermando la volontà de La Valigia dell'Attore di creare occasioni concrete di incontro tra giovani interpreti e professionisti del cinema e dello spettacolo.

Come nasce la collaborazione con artisti così importanti e che cosa vi spinge a coinvolgere nomi di questo calibro?

A rispondere è Samuele Sbrighi, Direttore Artistico de La Valigia dell'Attore: «Con La Valigia dell'Attore e, in particolare, con il format LVDAction!, abbiamo voluto offrire ai ragazzi del territorio, e non solo, opportunità che spesso sono difficili da incontrare e da raggiungere. Crediamo che confrontarsi direttamente con professionisti affermati sia un'esperienza di grande valore, capace di arricchire il percorso artistico e umano di chi desidera intraprendere questo mestiere. Non vogliamo limitarci a parlare di cinema e recitazione, ma creare occasioni concrete in cui poterli vivere e sperimentare».

Quanto è importante che queste opportunità formative arrivino anche in realtà lontane dai grandi centri di produzione cinematografica?

«È uno degli aspetti a cui teniamo maggiormente. La formazione e il talento non appartengono soltanto alle grandi città. Anche in territori come il nostro ci sono ragazzi, giovani attori e appassionati che hanno voglia di mettersi in gioco e che meritano occasioni di crescita e confronto. Portare artisti di questo livello a Santarcangelo significa contribuire a costruire un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi professionalmente al mondo della recitazione».

Che cosa vi aspettate che rimanga ai partecipanti al termine di queste due giornate con Giacomo Ferrara?

«Mi auguro che possano portare a casa non soltanto nuove competenze, ma soprattutto stimoli, consapevolezza e voglia di continuare a lavorare su se stessi. Incontrare un attore come Giacomo significa avere la possibilità di osservare da vicino un percorso professionale, confrontarsi con un'esperienza reale e comprendere quanto questo lavoro richieda preparazione, disciplina, sensibilità e passione».

La masterclass è aperta a tutti. Per partecipare è necessario inviare una fotografia, un video di presentazione della durata massima di un minuto e indicare eventuali esperienze artistiche e professionali.

Le candidature possono essere inviate via emaii a [email protected]; via WhatsApp: 329 011 8144.