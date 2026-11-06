Via libera in giunta Santarcangelo, cambiano viabilità e sosta tra le vie Pascoli e Ugo Bassi e la zona Flora

Il sindaco Sacchetti e la vice sindaca Mussoni: “Prosegue il piano di fluidificazione e messa in sicurezza della mobilità sostenibile in tutto il capoluogo”

Via libera in Giunta al documento di indirizzo alla progettazione per la riorganizzazione della viabilità e della sosta che interesserà il quadrante che si sviluppa tra le vie Pascoli, Ugo Bassi e zona Flora. "Un tema molto atteso e sentito, figlio di diversi momenti di confronto con i residenti, l’ultimo in primavera, e di un processo di analisi ed elaborazione da parte dei tecnici comunali", spiega l'amministrazione comunale di Santarcangelo. Per l’approvazione del documento, già predisposto da tempo, era necessaria la variazione di bilancio con relativa assegnazione di risorse deliberata dal recente Consiglio comunale. "Gli interventi in programma nascono dall’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area compresa tra le vie Pascoli e Moro, affrontando in particolare le criticità legate all’eccessiva velocità dei veicoli e alla frammentazione dei percorsi pedonali e ciclabili. L’obiettivo del progetto è una rifunzionalizzazione complessiva attraverso la riqualificazione degli spazi urbani, della sosta e degli attraversamenti, favorendo così una mobilità più sicura e sostenibile", evidenzia l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Il documento di indirizzo sottolinea la necessità di flessibilità operativa e reversibilità tecnica, con soluzioni, cioè, in grado di essere modificate e adattate alla luce dei monitoraggi che seguiranno l’intervento".

Per ridurre la velocità dei mezzi che transitano in via Bassi, il progetto prevede la realizzazione di un sistema di “restringimento ottico” attraverso una sorta di “chicane”, con sosta alternata sui due tratti della carreggiata e un aumento complessivo della dotazione dei parcheggi. Per quanto riguarda via Pascoli, invece, il documento preliminare prevede la riqualificazione e la messa in sicurezza mediante la sistemazione della sede stradale con l’eliminazione dei danni causati dalle radici degli alberi, la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in prossimità della fermata del trasporto pubblico locale e l’asfaltatura del percorso ciclopedonale esistente. Per le vie della Libertà, Nicoletti, Fratelli Cervi e Galliadi è prevista invece l’introduzione di un sistema di sensi unici coordinati, con l’obiettivo di razionalizzare la circolazione del traffico e recuperare spazi sulla carreggiata per destinarli alla realizzazione di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, funzionali a migliorare la continuità e la sicurezza degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro. L’ultimo obiettivo della progettazione è quello di ottimizzare la sosta in via Moro, finalizzata a evitare i fenomeni di parcheggio disordinato e a ottimizzare l’utilizzo degli stalli disponibili.

“Il progetto per le vie Ugo Bassi, Pascoli e quadrante della zona Flora rientra nel piano complessivo di riqualificazione finalizzato al miglioramento della viabilità, della sosta e della mobilità sostenibile per una maggiore sicurezza di ciclisti e pedoni – dichiarano il sindaco Filippo Sacchetti e la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni - A questo progetto si aggiungono infatti gli altri due interventi che porteremo avanti nei prossimi mesi, ovvero quelli riguardanti la riorganizzazione della sosta e della viabilità in piazza Marini e quello per le vie Palermo e Faini, che sarà il prossimo progetto che approveremo. Per il futuro, l’obiettivo è quello di continuare questa operazione di riorganizzazione per la messa in sicurezza in altre zone della città”.