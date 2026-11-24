Santarcangelo cerca sponsor per due auto ecologiche a disposizione del Comune

Avviso aperto fino al 27 novembre: richiesti due veicoli a basso impatto ambientale in comodato gratuito per un anno, con possibilità di rinnovo

L’Amministrazione comunale ha avviato la ricerca per una sponsorizzazione tecnica per l’acquisizione in comodato d’uso di veicoli a basso impatto ambientale da destinare alla mobilità di dipendenti e amministratori comunali nell’ambito delle loro funzioni pubbliche della durata di dodici mesi, rinnovabili di ulteriori dodici mesi. L’avviso è riservato a enti pubblici o privati, sia singoli che in forma congiunta, e resterà aperto fino alle ore 9 di venerdì 27 novembre.

Nel dettaglio i soggetti interessati dovranno concedere in comodato d’uso due veicoli a basso impatto ambientale (con alimentazione full eletric, gpl, metano o ibrida) immatricolati non prima del 31 dicembre 2023: in caso di veicoli usati, lo sponsor dovrà garantire il perfetto stato di utilizzo. Sono previsti punteggi aggiuntivi per i partecipanti che dichiarino la propria disponibilità a rinnovare il contratto di ulteriori 12 mesi e a completare l’offerta con una sponsorizzazione accessoria di una o più e-bike con pedalata assistita, sempre a servizio di dipendenti e amministratori comunali. Lo sponsor si dovrà occupare di tutta la gestione e di tutti i costi dei veicoli – dalla manutenzione al pagamento dell’assicurazione e delle tasse automobilistiche – fatta eccezione per i costi di approvvigionamento dei carburanti o delle ricariche elettriche.

L’Amministrazione comunale garantirà invece una la promozione dell’immagine dello sponsor attraverso una comunicazione di lancio promozionale dell’accordo di sponsorizzazione, l’esposizione dei loghi sui veicoli (con grafica e dimensioni concordate con l’ente), accordando la possibilità del privato di dichiararsi sponsor dell’ente nelle proprie campagne di promozione, l’esposizione del logo dello sponsor mediante soluzioni grafiche nell’ambito delle principali manifestazioni organizzate o promosse dal Comune ed eventuali ulteriori iniziative istituzionali.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.