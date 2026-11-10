Santarcangelo cerca un energy manager per lo Sportello Energia: candidature entro il 26 novembre

Il Comune avvia la ricerca di un professionista per supportare uffici, cittadini e imprese su efficienza energetica, fonti rinnovabili e incentivi

Un punto di riferimento per orientarsi nel mondo dell’efficienza energetica, delle fonti rinnovabili e delle opportunità legate alla transizione energetica: l’Amministrazione comunale ha avviato la procedura per individuare gli operatori economici interessati alla gestione dello Sportello Energia, un servizio pensato per offrire supporto tecnico sia agli uffici comunali, che a cittadini e attività economiche del territorio. È stato infatti pubblicato nei giorni scorsi l’avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del servizio, che avrà una durata stimata di 24 mesi, con eventuale possibilità di rinnovo.

Nel dettaglio il servizio – per il quale l’Ente ha stanziato 40mila euro, incassati come opera compensativa di una procedura abilitativa semplificata (Pas) – prevede attività di supporto tecnico agli uffici comunali nella valutazione di interventi di efficientamento energetico sul patrimonio edilizio pubblico e di progetti per la realizzazione di impianti di energia rinnovabile su edifici o aree di proprietà comunale, o per la predisposizione di domande di finanziamento e di partecipazione a bandi regionali, nazionali in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Sono inoltre previsti il supporto nell’attuazione delle azioni e nell’aggiornamento degli strumenti di pianificazione energetica comunale, l’assistenza tecnica e gestionale nei procedimenti relativi a impianti energetici di soggetti terzi di competenza del Comune, nonché il monitoraggio dei consumi energetici degli edifici e degli impianti comunali.

Lo Sportello Energia sarà inoltre rivolto a cittadini e imprese, con attività di informazione e orientamento su incentivi statali e regionali per l’efficientamento energetico, procedure abilitative per impianti da fonti rinnovabili, oltre che per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile CERTA. Tra gli altri ambiti di supporto figurano l’orientamento su fotovoltaico, pompe di calore, solare termico, isolamento e altre tecnologie per l’efficientamento degli edifici privati, nonché su incentivi e strumenti per l’efficientamento energetico industriale e commerciale. Sono inoltre previsti incontri informativi e iniziative pubbliche di sensibilizzazione sui temi della transizione energetica e della sostenibilità.

L’avviso è rivolto a soggetti e operatori economici, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella gestione di procedimenti relativi agli impianti da fonti rinnovabili, efficientamento energetico e rapporti con la pubblica amministrazione, da dichiarare in sede di candidatura e da documentare tramite curriculum professionale/aziendale.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 di giovedì 26 novembre esclusivamente tramite posta elettronica certificata ([email protected]): agli operatori ritenuti idonei sarà quindi richiesto un preventivo e di presentare una proposta organizzativa del servizio. Al termine delle procedure di valutazione verrà infine effettuato un affidamento diretto al soggetto individuato.

“La transizione energetica è una delle sfide più importanti dei prossimi anni, ma per affrontarla seriamente non bastano gli obiettivi e le dichiarazioni di principio: servono competenze, conoscenze tecniche e strumenti concreti. È da questa convinzione che nasce il progetto dello Sportello Energia, al quale lavoriamo fin dall’inizio del mandato amministrativo” dichiara l’assessore all’Energia Luca Paganelli.

“Il mondo dell’energia è diventato sempre più complesso, tra nuove tecnologie, normative in continua evoluzione, incentivi e opportunità di finanziamento. Per questo riteniamo fondamentale che anche un Comune possa contare su professionalità qualificate, capaci di affiancare gli uffici nelle scelte energetiche, individuare investimenti sostenibili e cogliere opportunità che altrimenti rischierebbero di andare perdute. Ma c’è un altro aspetto a cui teniamo particolarmente: mettere queste competenze anche al servizio dei cittadini e delle imprese. Chi vuole installare un impianto fotovoltaico, migliorare l’efficienza della propria abitazione o della propria attività, ridurre i consumi o aderire a una comunità energetica deve poter trovare un punto di riferimento affidabile, che lo aiuti a orientarsi tra soluzioni tecniche, procedure e incentivi” prosegue l’assessore Paganelli.

“La transizione energetica, per essere davvero efficace, deve essere anche accessibile e conveniente. Deve tradursi in minori sprechi, bollette più leggere, maggiore autonomia energetica e nuove opportunità per il nostro tessuto economico. Con lo Sportello Energia vogliamo fare proprio questo: passare dai principi ai fatti, rendendo il Comune non soltanto protagonista delle proprie scelte energetiche, ma anche un alleato concreto di famiglie e imprese in questo percorso” conclude.