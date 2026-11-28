Santarcangelo, "Diritti a tavola": il cibo come atto di resistenza

Lunedì 30 novembre al Centro sociale Franchini: cucina, solidarietà e teatro per riflettere sul cibo come strumento di guerra e di incontro tra culture

Il cibo come strumento di incontro, dialogo e solidarietà, ma anche come occasione per riflettere sulle conseguenze dei conflitti e sulle violazioni dei diritti umani. Nasce da queste premesse la nuova edizione di Diritti a tavola, dal titolo “Cibo come atto di resistenza”, in programma lunedì 30 novembre 2026, a partire dalle ore 17.30, presso il Centro Sociale Anziani A. Franchini, in via Federico Montevecchi n.19, a Santarcangelo di Romagna.

L’ evento è organizzato dalla Cooperativa Cento Fiori in collaborazione con la Cooperativa Il Millepiedi- progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione grazie al coinvolgimento del Comune di Santarcangelo e Unione di Comuni Valmarecchia, in un percorso condiviso volto a promuovere l’incontro tra culture, la partecipazione e la coesione sociale.

Al centro dell’appuntamento il tema “Quando il cibo diventa strumento di guerra”. Il cibo dovrebbe nutrire, unire ed essere simbolo di vita e condivisione. Eppure, nei contesti di guerra, può diventare uno strumento di privazione e sopraffazione: dal grano che non raggiunge le popolazioni che ne hanno bisogno agli aiuti alimentari bloccati al valico di Rafah, dagli ulivi sradicati, simbolo di identità e appartenenza, alle persone costrette ad abbandonare le proprie case, le proprie terre e i propri affetti.

In questo scenario, cucinare insieme, condividere una tavola e ascoltare le storie degli altri assumono un significato che va oltre la semplice convivialità: diventano gesti di solidarietà, resistenza e costruzione di legami.

L’iniziativa intende sensibilizzare la cittadinanza su questi temi attraverso un percorso che intreccia partecipazione, conoscenza reciproca, convivialità ed espressione artistica, valorizzando il cibo come linguaggio universale, capace di superare confini e differenze e di favorire il dialogo all’interno della comunità.

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