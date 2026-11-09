CRISI IDRICA Santarcangelo, l’agricoltura chiede una strategia per il futuro

Tavola rotonda a Santarcangelo sul cambiamento climatico e la gestione delle risorse idriche. Il presidente Cardelli Masini Palazzi: "Servono invasi, reti e infrastrutture per garantire acqua alle coltivazioni"

Ampia partecipazione alla tavola rotonda su cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche e innovazione agricola. Il presidente Guido Cardelli Masini Palazzi: «Servono infrastrutture e una strategia per trattenere l’acqua quando è disponibile e utilizzarla quando serve». Una sala gremita e un confronto partecipato su uno dei temi più importanti per il futuro dell’agricoltura e del territorio. Si è svolta ieri, giovedì 5 novembre, nella Sala Biblioteca A. Baldini di Santarcangelo di Romagna, la tavola rotonda “Senza acqua non c’è futuro – Clima, agricoltura e territorio: come affrontare la nuova emergenza idrica”, promossa da Coldiretti Rimini.

Al centro dell’incontro la crescente difficoltà di garantire disponibilità idrica alle coltivazioni in uno scenario caratterizzato da periodi siccitosi sempre più frequenti, temperature elevate e precipitazioni concentrate in pochi eventi. Una questione che coinvolge direttamente la redditività delle imprese agricole e la capacità del territorio di affrontare gli effetti del cambiamento climatico. Ad aprire il confronto è stato Guido Cardelli Masini Palazzi, Presidente di Coldiretti Rimini e Vicepresidente del Consorzio di Bonifica della Romagna, che ha richiamato la necessità di passare dalla gestione delle emergenze a una programmazione strutturale. «Dobbiamo mettere il territorio nelle condizioni di trattenere l’acqua quando è disponibile, invece di ritrovarci a fare i conti con la sua mancanza quando serve alle coltivazioni e alle comunità». Da qui la richiesta di investimenti in invasi, reti di distribuzione e infrastrutture irrigue, insieme a una maggiore collaborazione tra istituzioni, agricoltori e soggetti gestori della risorsa. Alla tavola rotonda sono intervenuti Marco Tommasini, del settore irrigazione di Consorzi Agrari d’Italia, l’agronomo Claudio Buscaroli e Christopher Bernardi, dell’azienda agricola Bernardi, portando contributi tecnici ed esperienze sui sistemi di irrigazione di precisione, sulle colture resilienti e sulle scelte produttive delle nuove generazioni agricole.

Presente anche la classe 1M della scuola media T. Franchini di Santarcangelo di Romagna, i cui studenti stanno portando avanti un percorso di approfondimento dedicato al tema dell’acqua e del cambiamento climatico. Una partecipazione significativa, che ha offerto anche ai più giovani l’opportunità di seguire da vicino il confronto su una risorsa fondamentale per il futuro del territorio. Presenti all’iniziativa anche Alessandro Corsini, Direttore di Coldiretti Rimini, e Giorgio Ricci, Vice Direttore. Il confronto, moderato dal giornalista Giorgio Tonelli, è stato preceduto dai saluti istituzionali di Jamil Sadegholvaad, Presidente della Provincia di Rimini, Luca Paganelli, Assessore alle Attività economiche del Comune di Santarcangelo di Romagna, Carlo Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna, e Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo di Rimini.

La partecipazione numerosa ha confermato quanto il tema della sicurezza idrica sia sentito non soltanto dal mondo agricolo, ma dall’intera comunità. Per Coldiretti Rimini la sfida è costruire una strategia che affianchi innovazione e risparmio idrico a investimenti infrastrutturali, perché la disponibilità di acqua è una condizione indispensabile per garantire continuità produttiva alle aziende e prospettive al futuro agricolo del territorio.