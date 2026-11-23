Santarcangelo, nuove piante nell’aiuola dedicata a Roberto Moretti

Il Comune investe mille euro per arricchire l’area lungo la pista ciclopedonale con un ulivo e diverse piante ornamentali, in ricordo dell’ex assessore ai Lavori pubblici

L’Amministrazione comunale ha affidato i lavori di riqualificazione dell’aiuola dedicata a Roberto Moretti lungo la pista ciclopedonale di via San Vito.

Ammonta a mille euro il costo dei lavori affidati alla ditta I Due Riccioli Verdi di Verucchio che prevede la piantumazione di un ulivo e di diverse piante ornamentali come l’abelia, la westringia (rosmarino australiano), il camedrio, la santolina e la salvia. Le piante ornamentali saranno collocate per arricchire l’aiuola inaugurata nel 2025 in occasione dell’apertura ufficiale dell’ultimo tratto di pista ciclabile che collega il capoluogo con la frazione di San Vito, dove è presente anche una targa dedicata alla memoria di Roberto Moretti – originario di San Vito e assessore comunale ai Lavori pubblici dal 2011 al 2013, scomparso il 27 gennaio 2020 – che nel corso del suo mandato si adoperò con grande impegno per avviare la progettualità che ha portato alla realizzazione della ciclabile stessa.