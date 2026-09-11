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Santarcangelo, Paolo Di Benedetto presenta “AnoreXia” di Ugo Amati

Lunedì 14 settembre allo spazio GART la presentazione del saggio dedicato al concetto di “anoressia dello spazio”

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
11 settembre 2026 09:17
Santarcangelo, Paolo Di Benedetto presenta “AnoreXia” di Ugo Amati -
Santarcangelo di Romagna
Cultura
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Lunedì 14 settembre alle ore 17:00 il dottor Paolo Di Benedetto, psichiatra, presenterà AnoreXia l'ultimo libro di Ugo Amati, presso lo spazio GART in via della Costa 10 a Santarcangelo di Romagna.

Liana Mussoni e Marco Giorgi leggeranno alcuni brani tratti dal libro.

Il libro è un saggio che si propone come diario giornaliero che riflette sul concetto di “anoressia dello spazio” caro all’autore, concetto che non si esaurisce in una formula ma si apre a nuove considerazioni e a nuovi significati.

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