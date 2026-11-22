Calcio Eccellenza girone B Santarcangelo, primo hurrà stagionale: battuto il San Marino. Doppietta di Fuchi, segna Giorgini

Apre le marcature Fuchi su rigore, poi bis del centrocampista ex Novafeltria. Tris di Fuchi

Santarcangelo - San Marino 3-0

SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari (23’ st Brolli), Domeniconi (41’ pt Pironi), Zaghini, Cenci (10' st Lepri), Fuchi (14' st Muratori), Giorgini (10' st Dy.Capasso), Foschi, Meloni, Da Rugna. A disp.: Boujir, Para, De.Capasso, Banzola. All.: Mastronicola.

SAN MARINO: Munari, Miletta, Diallo, Papa, Tesse, Cuomo, Mhilli, Di Martino (1' st Cestra), Kamagate, Lombardi, Stirpe. A disp.: Mastrogiacomo. All.: Lasagni.

ARBITRO: Soncin di Voghera.

RETI: 9' pt Fuchi (rig.), 39' pt Giorgini, 9' st Fuchi.

AMMONITI: Cenci, Giorgini, Di Martino, Jaupi, Foschi.

SANTARCANGELO I ragazzi di Mastronicola conquistano la prima vittoria della stagione grazie ad una prestazione convincente. Una buona partita giocata contro un’avversario rimaneggiato ma che ha messo impegno e determinazione. I gialloblù partono subito forti con Da Rugna e Meloni che combinano bene. Il numero 10 controlla in are e prova il destro ma la palla finisce di poco a lato. All’8 arriva un’altra occasione con Giorgini che fa partire un diagonale insidioso su cui Munari è decisivo e tocca in corner. In occasione dello stesso calcio piazzato Meloni è bravo a puntare l’uomo e viene atterrato in area. L’arbitro assegna quindi un calcio di rigore per i padroni di casa con Fuchi che calcia un destro potente nell’angolino che vale l’1 a 0. I ragazzi di Mastronicola non si fermano e continuano ad attaccare. Al 24’ Domeniconi riceve largo a sinistra e imbuca per Fuchi che controlla e prova il destro ma la palla finisce alta. Al 28’ il Santarcangelo colpisce il primo legno della partita. Fuchi con un ottimo velo libera Da Rugna che prova il destro dai 25 metri ma Munari e la traversa negano il raddoppio. Passa un minuto e i gialloblù colpiscono un altro legno. Questa volta è Giorgini a cercare la fortuna con un potente sinistro da fuori ma il palo nega nuovamente il doppio vantaggio. Al 34’ è Foschi ad impegnare l’ottimo Munari con una girata respinta però in corner. Al 39’ i padroni di casa legittimano il dominio con il 2 a 0. Un’azione intricata dei gialloblu viene risolta da Giorgini che emerge in mischia e di destro mette in rete il raddoppio gialloblu. Il primo tempo finisce quindi con il Santarcangelo avanti di due reti e con un dominio mai in discussione. Nel secondo tempo i ragazzi di Mastronicola ripartono forte e dopo 1 minuti hanno subito un importante occasione con Meloni che prova il destro in mischia ma ancora una volta Munari si supera di piede. Al 54’ arriva il tris che chiude definitivamente la partita. Giorgini batte un buon calcio di punizione dalla destra con Jaupi che svetta ma Munari respinge con un ottimo riflesso. Sulla palla arriva Fuchi che a porta sguarnita segna il 3 a 0. I ritmi si abbassano, con il San Marino che prova ad impensierire i padroni di casa ma senza successo. Da Rugna e Muratori hanno altre due importanti occasioni per segnare ma l’imprecisione e l’ottimo Munari negano. Finisce così 3 a 0 per il Santarcangelo che vince e convince.