Santarcangelo, sfuma la prima vittoria al 94': con la Savignanese è 2-2

Al Mazzola gara ricca di occasioni, Angelini firma il pari beffa

Santarcangelo - Savignanese 2-2



SANTARCANGELO: Golinucci, Brolli, Domeniconi (38' st Pironi), Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi (35' st Foschi), Meloni (5' st Capasso), Da Rugna, Muratori (44' pt Banzola), Lepri (28' st Magnani). A disp.: Boujir, Tassinari, Seye, Semprini. All.: Mastronicola.



SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Guidi, Massari, Lorusso, Possenti (26' st Angelini), Pertutti (23' st Dimilta), Andreoli (41' st Toromani), Protti (20' st Paganini), Fraternali (34' st Bullini). A disp.: Ceccarelli, Brighi, Scarponi, Galassi. All.: Prati.



ARBITRO: Masevski di Ciampino.

RETI: 35' pt Muratori, 7' st Pertutti, 30' st Capasso, 49' st Angelini.

AMMONITI: Da Rugna, Bullini, Angelini.



SANTARCANGELO DI ROMAGNA Sfuma al 94' la vittoria per il Santarcangelo, che avrebbe voluto dedicare il primo hurrà a mister Mastronicola. L'esperto Angelini ha però sfruttato una mischia per firmare il 2-2. Al fischio di inizio nessuna sorpresa nella formazione della squadra di casa: rientrano Meloni e Lepri, Da Rugna vince il ballottaggio con Foschi, Fuchi si sposta a sinistra nel tridente per l'assenza di Satalino. La Savignanese lancia dal primo minuto Fraternali: è 4-2-3-1 con Andreoli terminale offensivo. Al 12' si fa vedere il Santarcangelo con Fuchi, che apre per Domeniconi, ma il tiro del terzino è impreciso. Al 22' clementini vicinissimi al vantaggio: angolo, Zaghini di testa prolunga per Da Rugna che non inquadra il bersaglio. Al 28' Andreoli chiama in causa per la prima volta l'attento Golinucci. Il duello si ripete al 30', parata più impegnativa per l'estremo difensore di casa. Al 32' Forti non è da meno nell'opporsi a Fuchi. Ma sul corner l'estremo difensore sbaglia l'uscita e per poco Fuchi non lo punisce di testa. Al 35' Santarcangelo in vantaggio: Lepri serve Muratori che si porta palla sul sinistro e infila imparabilmente Forti. La parità viene però ristabilita a inizio ripresa da Pertutti, che conferma la sua abilità sui calci piazzati, infilando di testa su cross dalla bandierina. Tutto da rifare per il Santarcangelo, che al 55' sfiora il bis: Dylan Capasso serve Da Rugna, fermato dalla respinta di Forti. Il portiere ospite è ancora decisivo al 61', quando salva in angolo sul tiro da fuori area di Fuchi, e al 62', quando si oppone al tiro da fuori area di De Rugna. La pressione dei clementini sale, Forti però tira giù la saracinesca e si oppone anche a Banzola al 65'. Il portiere si arrende però alla mezz'ora sullo splendido tiro da fuori da Dylan Capasso. Mazza, terzino cresciuto nel vivaio che lavora a Santarcangelo, chiama Golinucci alla parata: il portiere alza in angolo. Al 79' ancora Banzola incrocia il diagonale di poco a lato. Sembra fatta per il Santarcangelo, ma al 94' su punizione Massari fa sponda per Angelini che batte Golinucci. Un minuto dopo ancora Forti salva su Banzola, blindando il 2-2 finale.

Muratori scocca il tiro dell'1-0 PH Roberto Magnani

Pertutti svetta a pareggia PH Roberto Magnani