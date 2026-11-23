Intervento dei Carabinieri Santarcangelo, tenta di rubare uno scooter in un giardino: arrestato 18enne

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre armeggiava attorno a un Aprilia Scarabeo dopo aver forzato la recinzione di un’abitazione. Il mezzo è stato restituito al proprietario

Tentato furto di uno scooter all’alba a Santarcangelo. Un 18enne, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Stazione locale con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 5 di ieri mattina, quando i militari, durante un servizio di pattugliamento, hanno sorpreso il giovane mentre armeggiava attorno a un Aprilia Scarabeo bianco, parcheggiato nel giardino di un’abitazione privata. La chiusura dell’area era stata forzata.

Alla vista della pattuglia, il 18enne ha tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato. Lo scooter, recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario, residente a Santarcangelo.

Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata odierna. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il giudizio differito, in attesa della successiva udienza.