Scappa dalla polizia, nello zaino crack, eroina e soldi falsi

Arrestato un 50enne dopo un inseguimento vicino alla stazione: sequestrati 80 grammi di droga e 2.500 euro

Un controllo della Polizia ferroviaria nei pressi della stazione di Rimini si è concluso con l’arresto di un tunisino di circa 50 anni. Dopo aver fornito false generalità, l’uomo avrebbe tentato la fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

Nello zaino aveva circa 80 grammi di crack ed eroina, 2.500 euro in contanti e due banconote false da 50 euro. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, false dichiarazioni sulla propria identità e detenzione di denaro contraffatto.

Comparso davanti al giudice per il rito direttissimo, ha ottenuto un rinvio per consentire alla difesa di preparare la propria posizione.