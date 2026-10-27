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Sciopero Trenitalia il 28 e 29 ottobre: possibili disagi nelle biglietterie di Rimini

L'agitazione sindacale durerà 24 ore, dalle 21 di mercoledì alle 21 di giovedì, e coinvolgerà il personale addetto ai servizi di biglietteria e assistenza in alcune stazioni dell'Emilia-Romagna

A cura di Michela Alessi Redazione
27 ottobre 2026 14:12
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Sciopero Trenitalia il 28 e 29 ottobre: possibili disagi nelle biglietterie di Rimini -
Rimini
Attualità
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Le Segreterie Regionali dell’Emilia-Romagna di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Orsa Ferrovie hanno indetto uno sciopero che interesserà il personale di Trenitalia dell’Emilia-Romagna della Divisione Customer Operations Bologna, Reggio Emilia Storica, Reggio Emilia AV Mediopadana e Rimini: dalle 21 di mercoledì 28 alle 21 di giovedì 29 ottobre.

Per l’intera durata dell’agitazione, in quelle stazioni potrebbero non essere pienamente garantiti i servizi di biglietteria allo sportello e assistenza alla clientela. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni.

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