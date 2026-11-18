Verdetto ribaltato in appello Scivola in discoteca e si frattura il perone: sarà risarcito di oltre 9000 euro

I fatti avvenuti nel 2019. In 1° grado il giudice aveva accolto la ragioni della gestione del locale

Un cliente aveva riportato la frattura del perone dopo una rovinosa caduta nel locale: la società di gestione di una discoteca del Riminese dovrà risarcirlo di oltre 9000 euro, somma che aumenterà a seguito della rivalutazione e del pagamento degli interessi. È quanto stabilito dal Tribunale d'Appello di Bologna, dopo la sentenza di 1° grado che invece respinse le istanze risarcitorie presentate dal cliente, vittima dell'infortunio, fatti avvenuti nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2019. Come riporta Il Resto del Carlino, secondo quanto ricostruito in udienza, all'origine dell'incidente ci sarebbe una scivolata su un punto del pavimento che era bagnato: coinvolta anche una seconda persona che era intervenuta per soccorrerlo. In quest'ultimo caso però la caduta non aveva avuto conseguenze rovinose. In 1° grado il giudice accolse le ragioni della gestione del locale: non c'erano prove che la caduta fosse avvenuta a causa del pavimento. In secondo grado invece il verdetto è stato ribaltato. La pista era bagnata, come confermato da altri clienti, e, secondo il verdetto d'appello, non c'era modo di accorgersi del pericolo: l'illuminazione soffusa, caratteristica di ogni discoteca, e l'affollamento della pista non permettevano di percepire la presenza dell'ostacolo imprevisto.