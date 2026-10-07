Scontro tra auto e moto sulla Statale Adriatica a Misano

Forti ripercussioni sul traffico

Scontro tra un'auto e una moto sulla Statale Adriatica nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre. È successo all'altezza di Misano. Secondo una prima ricostruzione, una Vespa guidata da una 18enne e una Panda con al volante una 80enne si sono urtate. Entrambe procedevano in direzione Pesaro.

La 18enne è finita a terra ed è stata soccorsa dal personale del 118. Le sue condizioni non sarebbero, fortunatamente, gravi. Sul posto anche la Polizia Locale per gestire il traffico.