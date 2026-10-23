TRASPORTO PUBBLICO Scuola, abbonamenti bus agevolati: domande per Salta Su fino al 18 dicembre

La misura della Regione Emilia-Romagna prevede viaggi gratuiti per gli alunni delle elementari e delle medie e sconti per le superiori in base all’Isee

C’è tempo fino alle ore 14:00 del 18 dicembre 2026 per richiedere “Salta Su”, l’abbonamento gratuito o a prezzo agevolato al trasporto pubblico locale riservato agli studenti.

Possono beneficiare dell’iniziativa della Regione Emilia-Romagna le alunne e gli alunni residenti in Emilia-Romagna, iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, e ai percorsi di Istruzione e formazione professionale, compresi quelli frequentati fuori regione.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado sono previsti abbonamenti gratuiti; per le studentesse e gli studenti delle scuole superiori e dei percorsi Iefp le agevolazioni sono riconosciute ai nuclei familiari con un Isee pari o inferiore a 30mila euro.

Da quest’anno è previsto il versamento di una quota di adesione una tantum di 15 euro (per tutte le informazioni:).

Prosegue anche la campagna abbonamenti Start Romagna Under 26, l’offerta annuale riservata agli studenti che non possiedono i requisiti per accedere all’agevolazione regionale “Salta su” e che non abbiano compiuto ancora 27 anni alla data di avvio della validità del titolo di viaggio.

Per l’emissione del primo abbonamento è necessario recarsi presso uno dei Punto Bus di Start Romagna e richiedere la tessera Mi Muovo.

Per il rinnovo, invece, è possibile procedere direttamente online ricaricando l’abbonamento.

Per tutte le informazioni consultare il sito Start Romagna.

Start Romagna ricorda, infine, di avere aderito alla Carta del Docente, la possibilità, per il personale insegnante, di utilizzare il contribuito economico del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) per acquistare titoli di viaggio e abbonamenti del trasporto pubblico locale. Il voucher, spendibile esclusivamente presso i Punto Bus di Start Romagna, può coprire l’intero costo dell’abbonamento o parte di esso ed è valido per abbonamenti mensili e annuali. Per maggiori informazioni:.



