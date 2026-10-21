Scuole, allarme vandalismi anche a Rimini: controlli rafforzati

Vocali e messaggi choc circolano nelle chat romagnole. Il Comune: "Situazione monitorata dalle forze dell’ordine"

Paura di disordini nelle scuole anche a Rimini, dove nelle chat sono circolati messaggi allarmistici legati a presunte devastazioni. Il Comune rassicura: la situazione è monitorata da giorni e le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli attorno agli istituti.

L’allarme coinvolge tutta la Romagna, dopo episodi di vandalismo e tentativi di irruzione a Ravenna e Forlì. In quest’ultima città una 15enne bolognese è stata denunciata per istigazione a delinquere dopo aver diffuso un audio in cui annunciava l’intenzione di devastare la città.

A Ravenna, intanto, i messaggi circolati nelle chat hanno spinto numerosi genitori a tenere i figli a casa, con classi semivuote e autobus scolastici quasi deserti.

A Rimini, al momento, non risultano segnalazioni specifiche, ma l’attenzione resta alta. Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione per verificare l’attendibilità degli annunci e prevenire possibili episodi di violenza.