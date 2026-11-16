Baskin Seconda sconfitta per gli Onions Rings a Calderara

I ragazzi di Santarcangelo si arrendono a West River Bam al termine di una partita che sembrava recuperata nel terzo quarto

Seconda sconfitta per gli Onions Rings nel Campionato Regionale Emilia-Romagna di Baskin. Domenica 15 novembre, a Cento, i ragazzi di Santarcangelo si arrendono a West River Bam al termine di una partita che sembrava recuperata nel terzo quarto, ma che poi è sfuggita per la maggior precisione al tiro degli emiliani.

Nel primo quarto West River prova subito a scappare, trascinata da Raspanti, che segna 6 punti tra canestri e tiri liberi, e da due triple del pivot Polastri. Santarcangelo risponde con Canini, a segno con una tripla e un libero, e con Alcantara, preciso con due canestri su due tiri. Il primo quarto si chiude sul 14-8.

Nel secondo quarto i padroni di casa allungano grazie al pivot Palli, che centra tre triple consecutive. Gli Onions restano in partita con Canini, Rapagiolo, Gouba e Irene D’Ambrosio, ma il parziale è 16-11 e all’intervallo si va sul 30-19.

Nel terzo quarto arriva la reazione di Santarcangelo, guidata da uno scatenato Canini: tre triple su tre e un libero, per 10 punti nel solo parziale, oltre a tanti portaggi per i pivot. Alcantara aggiunge due canestri e gli Onions mettono il naso avanti ma poi è Calderara a chiudere ancora in vantaggio sul 41 a 33 a fine quarto.

Nell’ultimo quarto West River chiude i conti con altre due triple di Palli e una di Panno. Santarcangelo trova i canestri di Alessandro D’Ambrosio, Riccardo Serafini e Incerpi, e chiude con il canestro di Alcantara sulla sirena. Il parziale è 13-8 e finisce 54-41 per West River.

Nel secondo quarto si è fermato per un infortunio alla caviglia Naldi di West River, a cui vanno i migliori auguri di pronta guarigione.

Prossimo impegno per gli Onions Rings sabato 12 dicembre alle 15:30, alla Palestra Simoni di Medicina, contro Medibaskin.

West River Bam – Onions Rings 54-41

West River Bam: Bianchi 9, Branchini, Naldi, Raspanti 16, Bertuzzi G. 2, Fiorini, Fini, Mulè, Di Noia, Bertuzzi A., Casacchia, Polastri 6, Panno 3, Palli 18.

All. Bianchi

Onions Rings: Stargiotti, Serafini M., Rapagiolo 3, Migani, Serafini R. 2, Iannacci, Incerpi 2, Benedetti, Canini 18, Gouba 2, Curti, D’Ambrosio I. 2, D’Ambrosio A. 2, Alcantara 10.

All. Gasparini

Arbitri: Bisi – Lolli

PARZIALI: 14-8, 16-11, 11-14, 13-8



