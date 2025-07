Servizio Civile Regionale 2025: aperto il bando, 18 posti disponibili nel riminese

Due i progetti attivati: cultura e biodiversità al centro delle attività per giovani tra i 18 e i 29 anni. Domande entro il 18 luglio

E' stato pubblicato il bando per la partecipazione al Servizio Civile Regionale 2025 - La scadenza è alle ore 14 del 18 luglio 2025

Sono 2 i progetti e co-progetti a bando che prevedono 18 posti sul territorio provinciale di Rimini

Connessioni culturali e interculturali

Propone attività finalizzate a promuovere la partecipazione dei cittadini alle proposte culturali del territorio per scongiurare il rischio di emarginazione nell’accesso agli spazi e ai contenuti culturali da parte delle fasce più deboli della popolazione. Le attività si realizzano presso le Biblioteche comunali di Misano Adriatico, Novafeltria e Santarcangelo di Romagna, presso Casa Karibu e le sedi di Rimini e Riccione di Associazione Arcobaleno.

Posti a bando: 14. Avvio progetto: 01/10/25

Ambito di intervento: Educazione e promozione culturale – Animazione culturale verso i giovani.

CRAS e cittadini per la biodiversità

Propone attività di supporto per l'accoglienza, il recupero, la cura e la reintroduzione in natura di esemplari di fauna selvatica che afferiscono al Cras di Rimini dai vari territori, realizzano attività di cura del centro e la promozione e sensibilizzazione della comunità ai temi della protezione degli habitat e della biodiversità. Le attività si realizzano presso il Cras (Centro Recupero Animali Selvatici) di Rimini.

Posti a bando: 4. Avvio del progetto: 01/09/25

Ambito di intervento: Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità – Salvaguardia della biodiversità.

Impegno e compenso:

I co-progetti hanno una durata compresa tra gli 8 e gli 11 mesi e un impegno orario pari a 25 o 20 ore settimanali, per 5 giorni a settimana. Il compenso è di € 550,20 per i progetti da 25 ore settimanali e di € 440,10 per i progetti da 20 ore settimanali.

Come partecipare:

La domanda di partecipazione da parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni), senza distinzione di cittadinanza, si presenta esclusivamente online accedendo alla piattaforma https://dol-er.regione.emilia-romagna.it con credenziali SPID e pervenireentro e non oltre le ore 14:00 del 18 luglio 2025.

L’avviso e le schede di sintesi dei progetti sono disponibili qui