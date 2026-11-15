L'INCUBO DI UNA 28ENNE Sesso davanti alla figlia di 2 anni e botte alla moglie: 54enne a giudizio

L'uomo la isolava e la picchiava se provava a lasciarlo. Contestati anche schiaffi e minacce alla bambina.

Avrebbe sottoposto la moglie a sei anni di violenze, controllo e isolamento, arrivando a costringerla a pratiche sessuali estreme davanti alla figlia di appena due anni. Un 54enne riminese rischia ora il processo per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza e dal coinvolgimento di una minore.

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Secondo le indagini dei carabinieri, l'uomo avrebbe impedito alla compagna, oggi 28enne, di frequentare amici e familiari e di gestire autonomamente il denaro. Le avrebbe inoltre impedito di rivolgersi a medici e aggredita fisicamente quando aveva tentato di lasciarlo.

Contestati anche episodi di violenza nei confronti della figlia, tra schiaffi, strattoni e minacce. L'udienza preliminare davanti al gup è fissata per fine febbraio.