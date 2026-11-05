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Settebello, il Comune avvia la trattativa per l’acquisto dell’area

Incontro a Roma tra l’assessore Juri Magrini e Sistemi Urbani di Fs. L’operazione potrebbe coinvolgere anche altre superfici strategiche

A cura di Glauco Valentini Redazione
05 novembre 2026 14:26
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Settebello, il Comune avvia la trattativa per l’acquisto dell’area - © Facebook
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Rimini
Attualità
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Il Comune di Rimini avvia la trattativa con Sistemi Urbani, società del gruppo Ferrovie dello Stato, per acquistare l’area del cinema Settebello, il parcheggio antistante e le superfici circostanti.

Martedì l’assessore Juri Magrini ha incontrato a Roma i rappresentanti della società per verificare le possibilità di una compravendita. Come riporta Il Resto del Carlino, l’operazione potrebbe avere una portata più ampia rispetto ai due ettari inizialmente ipotizzati, arrivando a comprendere anche altre aree strategiche, tra cui il grande parcheggio riqualificato nella scorsa primavera.

Il progetto dell’amministrazione prevede di mantenere il cinema Settebello come spazio culturale, mentre le aree circostanti sarebbero destinate ad attività sportive. Sembra invece definitivamente tramontata l’ipotesi di realizzare uffici pubblici.

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