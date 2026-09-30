Settimana dell’Allattamento, a Rimini il flash mob in Piazza dei Sogni

Sabato 3 ottobre alle 10.30 l’appuntamento con mamme, papà, bambini, professionisti e volontari per promuovere informazione e sostegno alle famiglie

La Settimana Mondiale dell’Allattamento torna anche quest’anno in Romagna con una serie di iniziative gratuite organizzate, già dal 28 settembre da Ausl Romagna con il contributo di gruppi di sostegno, centri per le famiglie, amministrazioni locali e associazioni del territorio, per informare, sostenere le famiglie e rafforzare le reti a supporto dell’allattamento.

A partire dalla 14esima edizione del Flash Mob “Allattiamo insieme! - Indossa una maglietta bianca e partecipa anche tu!” che vedrà riunirsi tante mamme, papà e i loro bimbi ma anche gruppi di sostegno, professioniste e professionisti delle pediatrie di comunità, consultori e dei punti nascita pronti a fornire informazioni e a rispondere alle domande, tutti insieme per dare vita a una giornata di sostegno all’allattamento al seno come gesto fondamentale per la salute e lo sviluppo dei neonati nelle prime fasi della vita.

L’appuntamento per Rimini è sabato 3 ottobre, alle ore 10.30, in Piazza dei Sogni: saranno presenti i professionisti di Consultori Familiari, Terapia Intensiva Neonatale, Ostetricia e Ginecologia, Centro per le Famiglie e i volontari dell'associazione La Prima Coccola.

Il motto scelto per la SAM 2026 è “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”. Un invito a valorizzare le esperienze maturate, consolidare le buone pratiche e rafforzare la collaborazione tra professionisti, servizi, associazioni, famiglie e comunità. L’allattamento è un’esperienza personale e diversa per ogni famiglia. Per questo informazione, ascolto e sostegno competente sono importanti per accompagnare ogni percorso, nel rispetto delle scelte e dei bisogni di ciascuna persona.