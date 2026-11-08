Calcio Eccellenza girone B Sfida salvezza, un punto a testa: Russi - Santarcangelo finisce 0-0

Tra i gialloblù esordio dell'esterno offensivo Donnarumma, classe 2006

Russi - Santarcangelo 0-0

RUSSI: Sarini, Magrini, Gualandi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi, Zattini, Grazhdani, Brigliadori (27’st Guidi), Saporetti. A disposizione: Paoloni, Berti, Trocchia, Rondinelli, Bandini, El Bouhali, Zela, Miserocchi. Allenatore: Ferrario.

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Tassinari, Domeniconi, Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Lepri (21’st Capasso), Foschi (49’st Banzola), Meloni (31’st Cenci), Donnarumma (24’st Da Rugna). A disposizione: Boujir, Pironi, Seye, Muratori, Para. Allenatore: Mastronicola.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

AMMONITI: Mastronicola (allenatore), Ferrario (allenatore), Zattini, Grazhdani, Foschi, Capasso.

QUI RUSSI Termina a reti bianche il match odierno al Bucci tra Russi e Santarcangelo, che torna al 4-3-3 con l'inserimento nel tridente offensivo di Mario Donnarumma, esterno classe 2006 con trascorsi nella Vis Pesaro e nel Forlì. Nel primo tempo il Russi reclama un rigore: cross da sinistra, Venturi si inserisce e riesce a calciare, ma trova la deviazione con il braccio di un difensore. L'arbitro concede solo l'angolo. I locali ci provano in varie occasioni con Colombo, Zattini e Grazhdani, ma senza trovare il gol. Il secondo tempo inizia e continua con lo stesso spartito della prima frazione, il Russi tiene il pallino del gioco, ma questa volta non ci sono pericoli. All’ultimo secondo l’occasione più grande: Guidi si invola sulla destra, entra in area e crossa teso in mezzo dove l’accorrente Grazhdani non trova l’impatto con il pallone per una questione di centimetri.

QUI SANTARCANGELO Regna l’equilibrio nella sfida tra Young Santarcangelo e Russi. Poche occasioni da ambo i lati e tanta lotta a centrocampo. Nei primissimi minuti di gioco le squadre si sono studiate, adattandosi anche al campo che sicuramente non permetteva tanto gioco pulito. Al 13’ i ragazzi di Mastronicola si fanno vedere in avanti con Foschi e Fuchi che scambiano bene nello stretto. Il capitano punta l’area e apre per Donnarumma che rientra e prova il mancino. Il tiro è debole e Sarini blocca senza problemi. Il primo tempo continua con il Santarcangelo che difende bene, respingendo gli attacchi dei padroni di casa che non impensieriscono mai Golinucci. I gialloblù ci provano anche in avanti ma con poca precisione. Il secondo tempo riparte sulla falsa riga del primo. Poche occasioni, tanta lotta a centrocampo e tanto agonismo. Al 57’ i ragazzi di Mastronicola si rivedono in avanti. Sempre uno scambio nello stretto tra Foschi e Fuchi con questa volta il numero 9 che prova la girata di destro. Il pallone sfila però a lato di poco. Il Russi prova a farsi vedere in avanti in qualche occasione ma Zaghini e company difendono bene. Solo allo scadere un insidioso cross rasoterra che attraversa l’area piccola fa venire i brividi ai gialloblù.

Finisce quindi a reti bianche l’incontro sul difficile campo di Russi.