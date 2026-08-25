Sgr Live, a Rimini “C’era una volta in America” con Miami & the Groovers

Domani sera alle 21 penultimo appuntamento della rassegna musicale di Gruppo SGR

Domani sera alle 21.00 penultimo appuntamento di SGR Live 2026, la rassegna di musica dal vivo organizzata da Gruppo SGR con la direzione artistica di Federico Mecozzi. ‘C'era una volta in America’ è uno spettacolo musicale che, come il famoso film di Sergio Leone, unisce una visione italiana ad un immaginario americano. I Miami & the Groovers guideranno lo spettatore in un viaggio musicale che esplorerà le radici folk, rock, irish e soul dell’America e che unisce Bob Dylan a Bruce Springsteen, da Elvis fino Lou Reed, da Marthin Luther King a John Belushi, tra storie originali e sorprendenti riletture.

Il gruppo vanta anche un repertorio proprio ormai apprezzato e valorizzato con concerti in tutta Europa e collaborazioni con Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Cindy Mizelle, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons,

Il concerto sarà anche una anteprima assoluta del nuovo album della band in uscita nell’autunno 2026

Ingresso gratuito.

A tutte le serate di SGR Live è presente un desk della Fondazione ISAL per informare sulla sua attività di ricerca, formazione e sostegno alle persone con dolore cronico.