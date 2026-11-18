Già oltre 487 telecamere attive Sicurezza a Rimini, nuove telecamere in parchi, piazze e parcheggi

Potenziamento della videosorveglianza: interessati il Parco Briolini, piazza Ferrari, il parcheggio Marvelli e diversi tratti del Parco del Mare

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana con la Prefettura, un accordo propedeutico al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e una più stretta collaborazione tra Forze dell'ordine e Polizia locale. "Il nuovo Patto si inserisce nel percorso di collaborazione istituzionale aperto nel febbraio 2022. L'obiettivo è migliorare il controllo del territorio, contrastare l'illegalità diffusa e predatoria, tutelare il decoro urbano e accrescere la percezione di sicurezza dei cittadini", spiega l'amministrazione comunale. Il cuore dell'intesa in particolare è l'installazione di nuovi impianti nelle aree interessate da progetti di riqualificazione e rigenerazione già approvati dall’Amministrazione, come: il ponte pedonale sull'Ausa, Next Stop Rimini, il Parco Briolini, i tratti 1, 6, 7 e 9 del Parco del Mare, il Parco Don Tonino Bello, la piscina comunale, il parcheggio Marvelli, piazza Ferrari, piazzale Carso e le rotatorie Bigno e Valentini. Le telecamere rafforzeranno il presidio delle zone commerciali, degli spazi frequentati dagli studenti e dei contesti che ospitano manifestazioni pubbliche. Il sistema proposto dal Comune ha già ricevuto, lo scorso luglio, il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che ne ha valutato modalità di utilizzo e aspetti tecnico-operativi. Il Patto prevede inoltre un rafforzamento dello scambio di informazioni tra Forze di polizia statali e Polizia locale, nel rispetto delle rispettive competenze. Presso la Prefettura sarà istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine e della Polizia locale, che ogni sei mesi verificherà lo stato di attuazione dell'accordo. L'intesa avrà durata triennale con rinnovo tacito, salvo recesso motivato di una delle parti, e gli adempimenti necessari alla sua attuazione sono affidati al settore competente della Polizia locale. Il numero complessivo delle telecamere e il calendario delle future installazioni saranno quindi definiti nelle prossime fasi, mentre la gestione delle immagini avverrà nel rispetto della tutela dei dati personali. Per ora resta invariato il quadro di aggiornamento della videosorveglianza annunciato la scorsa settimana, con l’ultima approvazione della Giunta riferita al potenziamento del progetto City Vision con 53 nuove telecamere per Rimini sud, tra Bellariva e Miramare, per un investimento di 1 milione di euro. Ad oggi la rete conta 487 telecamere attive e 31 postazioni per la lettura targhe, con 122 nuovi impianti installati nel corso dell'anno tra centro storico, quartieri periferici e infrastrutture strategiche. "Questi sistemi di controllo servono prima di tutto a prevenire e a svolgere una funzione di deterrenza - sottolinea l'assessore alla sicurezza Juri Magrini -. Il Patto con la Prefettura ci permette di lavorare in modo più coordinato con le Forze dell'ordine, mettendo a sistema le risorse e le informazioni disponibili. L'obiettivo è offrire ai cittadini spazi pubblici più sicuri e curati, dove la presenza delle telecamere sia una garanzia in più per chi vive e frequenta la città".