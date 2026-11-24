Sigfrido Ranucci incontra gli studenti a San Giovanni: social e sicurezza digitale al centro del confronto

Il giornalista ha presentato il libro “Navigare senza paura” alla Tenuta del Monsignore, nell'ambito della rassegna Luci della Legalità.

Le fake news, l'intelligenza artificiale, la privacy e i contenuti che circolano sui social. Sono stati questi alcuni degli argomenti al centro dell'incontro tra Sigfrido Ranucci e gli studenti delle scuole secondarie, che lunedì 23 novembre hanno riempito la Tenuta del Monsignore a San Giovanni in Marignano. Il giornalista, ex conduttore di Report, ha presentato il suo libro “Navigare senza paura. Il libro per giovani esploratori digitali”, rispondendo alle domande dei ragazzi sui pericoli e le opportunità del mondo online.

L'appuntamento è stato il secondo della quarta edizione di “Luci della Legalità”, la rassegna promossa dall'associazione Rimbalzi Fuori Campo Aps, con il patrocinio del Comune di Cattolica e la collaborazione delle amministrazioni di Gabicce Mare, Gradara, Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano. A condurre il dialogo sono stati Michela Bertuccioli e Diego Motta. Il confronto ha affrontato questioni che fanno parte della quotidianità dei più giovani: la diffusione di notizie false, l'uso dell'intelligenza artificiale, la circolazione dei dati personali e il peso dei social network nelle relazioni e nella percezione della realtà.

Nel volume, Ranucci affronta questi temi attraverso quattro storie interattive. I lettori si trovano davanti a situazioni concrete e sono chiamati a prendere decisioni, confrontandosi con le conseguenze delle proprie scelte in un contesto protetto. L'obiettivo è aiutarli a riconoscere i rischi della rete e a sviluppare strumenti per muoversi online con maggiore autonomia e consapevolezza. A dare il ritmo alla mattinata sono state soprattutto le domande degli studenti, interessati a capire come orientarsi tra informazioni, piattaforme e contenuti digitali. Al termine dell'incontro, Ranucci ha sottolineato l'importanza dei quesiti emersi, richiamando la necessità di coinvolgere anche genitori e insegnanti nell'educazione digitale. La conoscenza dei meccanismi che regolano i social network, ha evidenziato il giornalista, è fondamentale per affrontare un fenomeno che preoccupa sempre più anche a livello europeo.

La rassegna tornerà a dicembre con due appuntamenti dedicati allo sport e alla capacità di affrontare le proprie fragilità. Ospiti saranno la calciatrice Valentina Giacinti e il giornalista Alessandro Alciato, autori del libro “Il coraggio di chi trema”. Il primo incontro è in programma lunedì 14 dicembre alle 21 nella Sala Conferenze di RivieraBanca a Gradara, aperto alla cittadinanza. Il giorno successivo, martedì 15 dicembre alle 10, i due saranno al Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico per un appuntamento riservato agli studenti.