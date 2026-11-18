Segnalazioni anche da Rimini Sms e anche l'intelligenza artificiale: l'Inps rilancia l'allerta truffe

"Non cliccate i link. Fate le verifiche nella vostra area su sito online", spiega l'Inps

Arriva un sms che invita a scaricare L'applicazione Inps Mobile. Il link apre una pagina dall’aspetto familiare, con il nome, il logo e i colori dell’Istituto. Sembra la pagina ufficiale dell’app, ma è un falso. È l'ultima truffa della quale sono state fatte segnalazioni anche dal territorio riminese: il link poteva installare sul computer del malcapitato un malware, ad esempio. L'Inps si è comunque attivata per la rimozione del sito malevole. Nel contempo però la stessa Inps in una nota ricorda che "l’invito a scaricare un’app è solo uno dei modi in cui si può presentare una truffa". Un’email fraudolenta (phishing) o un Sms ingannevole (smishing) possono promettere un pagamento o chiedere di aggiornare i dati per evitare il blocco di una prestazione. Nell’agosto 2026 è stata individuata una campagna di smishing che usava l’intelligenza artificiale per controllare i documenti caricati dalle vittime. Il falso sito guidava le persone passo dopo passo e chiedeva loro di inviare il documento d’identità, la busta paga e persino un selfie. Quel controllo automatico poteva dare l’impressione che fosse in corso una normale verifica dell’identità. Serve quindi grande cautela. L'Inps consiglia: "Se ricevete un messaggio a nome dell'Inps che chiede di aggiornare i dati, inviare documenti o sbloccare un pagamento, evitate il link nel messaggio. Aprite direttamente il portale dell’Istituto e verificate nella vostra area MyInps. Per scaricare Inps Mobile, usate gli store ufficiali. Se avete già fornito dati o credenziali, consultate il Vademecum anti-truffe per sapere come intervenire".