Sms trappola, 60enne di Rimini perde 30mila euro

Finto movimento sospetto sul conto e telefonata di un sedicente tecnico: la donna ha eseguito un bonifico convinta di mettere al sicuro i risparmi

Una 60enne residente a Rimini è stata truffata per quasi 30mila euro con la tecnica del falso sms bancario. Lo riporta l Corriere Romagna. Il messaggio segnalava un presunto movimento sospetto e invitava a chiamare un numero per bloccare l’operazione.

Dall’altra parte della linea, un falso tecnico della sicurezza, affiancato poi da un sedicente appartenente alle forze dell’ordine, ha convinto la donna a effettuare un bonifico per “mettere al sicuro” il denaro. In realtà, i soldi sono finiti ai truffatori.

La vittima si è poi rivolta ai veri carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti. Le possibilità di recuperare il denaro e risalire ai responsabili, considerati i sistemi utilizzati dai cybercriminali, appaiono però molto limitate.

Il consiglio dei carabinieri: banche e forze dell’ordine non chiedono mai via sms o telefono di trasferire denaro o comunicare codici di sicurezza.