Calcio RSM Socciarelli lancia la Libertas: 'Contro il Fiorentino serve la vittoria'

Il jolly, uno dei giocatori più continui, gioca il match di Acquaviva (domenica): "Vogliamo consolidare il settimo posto, possiamo crescere"

Dopo due sconfitte contro due big come Folgore e La Fiorita, la Libertas è a caccia del successo contro il Fiorentino, uno scontro diretto che vale il settimo posto ora occupato da entrambe le formazioni (domenica ore 15, stadio di Acquaviva). Le due formazioni, infatti, sono appaiate a quota otto punti con lo stesso percorso (quattro reti segnate in più e un gol subito in meno dalla squadra di mister Francesco Monaco).

Alla sfida la Libertas arriva senza l’attaccante Osayande: il club e il giocatore hanno trovato l’accordo per il divorzio consensuale.

Manuel Socciarelli, qual è il bilancio dopo sette partite?

“Valiamo questa posizione, le formazioni che ci precedono hanno dimostrato di avere qualcosa di più di noi – spiega il jolly, uno dei giocatori dal rendimento più continuo – ciò non toglie che avremmo potuto avere almeno un paio di punti in più, quelli lasciati al Faetano la cui porta si è rivelata stregata. Abbiamo avuto occasioni, ma non le abbiamo sfruttate a dovere e comunque dopo lo svantaggio siamo riusciti a riacciuffare il pareggio sfiorando ancora la marcatura. Comunque, la rosa ha i valori per fare di più e le due ultime prestazioni lo hanno dimostrato: anche contro la big La Fiorita abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare. Sono certo che ci riusciremo perché c’è un ottimo spirito di gruppo, seguiamo il mister, abbiamo fiducia in noi stessi, un presupposto fondamentale per migliorare, e soprattutto carattere altrimenti non si spiega il successo in rimonta per 2-1 contro il Cailungo nel rush finale”.

Sette gol in sette partite, solo tre formazioni hanno fatto peggio di voi…

“E’ uno degli aspetti su cui stiamo lavorando per trovare più soluzioni offensive negli ultimi 20, 30 metri, cercare di più la conclusione anche da fuori area senza tuttavia perdere gli equilibri che abbiamo pagato sulle ripartenze avversarie”.

Il match contro il Fiorentino è cruciale.

“Dobbiamo consolidare questa posizione da qui alla sosta, poi con il mercato inizia un nuovo campionato e si vedrà. Ci servono i tre punti per mantenere a distanza le inseguitrici. Non sarà semplice perché il Fiorentino ha bravi giocatori come l’attaccante Vicente che era con me a Vasto in Eccellenza, Azzurro, Pintore, l’argentino Ledesma”.

Socciarelli, lei è stato utilizzato in tre ruoli in cui si è sempre ben disimpegnato: braccetto destro di difesa, mezzala, quinto di destra. In quale si trova più a suo agio?

“Per come è strutturata la Libertas, quello di braccetto. Mi piace la sfida nell’uno contro uno, fisicamente mi faccio valere e nello stesso tempo sono sufficientemente dinamico e veloce per coprire gli spazi e nei recuperi. Dovunque il mister mi utilizza ci metto l’anima”.