Solidarietà in festa a Novafeltria con la Tombolata d'Autunno

Grande partecipazione per l’iniziativa dedicata alla donazione

Grande partecipazione e un forte messaggio di solidarietà hanno animato la Valmarecchia nella serata di sabato 31 ottobre.



Oltre un centinaio di persone si sono riunite presso il Ristorante Jolly La Matta per la "Tombolata Solidale", un evento benefico di grande successo nato dalla sinergia tra Fabio, titolare del Jolly La Matta che ha ospitato calorosamente l'iniziativa, e Daniela, titolare del negozio "Tutto per la casa" di Novafeltria, che ha collaborato con dedizione e impegno all'organizzazione della serata in stretta sinergia con l'AIDO Valmarecchia (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule).



La serata, trascorsa all'insegna del divertimento e della generosità, ha vissuto un momento centrale di profonda riflessione grazie all'intervento della Presidente del gruppo locale dell'AIDO, Lia Blatti.



Accompagnata dal vice Presidente Tito Malasoma e dal volontario Maurizio Marini, la Presidente ha illustrato la missione dell'associazione ed elencato le diverse modalità legali per esprimere il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti.



A toccare il cuore dei presenti è stato soprattutto il racconto della sua personale esperienza come trapiantata di rene, una testimonianza diretta del valore inestimabile del dono.



I fondi raccolti durante l'iniziativa saranno fondamentali per sostenere le attività e i progetti futuri dell'AIDO Valmarecchia sul territorio.



In conclusione, Lia Blatti ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le attività commerciali locali che hanno generosamente offerto i premi in palio per la tombola, a Fabio e Daniela per l'impeccabile macchina organizzativa e, soprattutto, a tutti i cittadini della Valmarecchia che con la loro calorosa presenza e il loro altruismo hanno decretato lo straordinario successo della serata.



