Spaccio alla Grotta Rossa di Rimini, in casa oltre alla droga un tirapugni: arrestato

L'uomo, 34 anni, possedeva oltre 4 etti di stupefacente

Ieri sera (22 settembre) un 34enne è stato arrestato dalla Polizia Locale, dopo il rinvenimento nella sua abitazione di oltre 400 grammi di sostanza stupefacente e 800 euro in contanti, ritenuti provento di attività di spaccio. Il blitz è scattato nella zona di Grotta Rossa, dove nei giorni scorsi erano giunte diverse segnalazioni per un forte odore di marijuana proveniente da un'abitazione del quartiere. Proprio da quelle segnalazioni sono partiti gli accertamenti della squadra giudiziaria, i cui uomini in borghese hanno avviato un servizio di osservazione e pedinamento che in breve tempo ha permesso di individuare l'appartamento sospetto per un frequente via vai di persone che ne entravano e ne uscivano dopo breve tempo. Raccolti elementi sufficienti, ieri sera intorno alle 19, gli agenti hanno quindi eseguito una perquisizione domiciliare nell'abitazione dove viveva il 34enne. La perquisizione ha portato al rinvenimento di 409 grammi complessivi di sostanza stupefacente (di cui 404,44 grammi di marijuana, 4,56 di hashish e 0,46 di cocaina). Insieme alla droga sono stati trovati anche un bilancino di precisione, utilizzato verosimilmente per il confezionamento delle dosi, un tirapugni in acciaio e 800 euro in contanti, considerati provento dell'attività di spaccio. Questa mattina (23 settembre) l'arresto è stato convalidato ed è stato disposto l'obbligo di firma. Tutta la sostanza stupefacente, il bilancino e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro.