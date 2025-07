Sorpreso a lanciare la droga tra i cespugli: pusher arrestato a Riccione

La Polizia locale sorprende un 23enne a gettare dosi di cocaina nei cespugli, sequestrati oltre 2.000 Euro e un’auto noleggiata irregolarmente

Arrestato a Riccione un cittadino albanese irregolare, sorpreso dalla Polizia locale mentre tentava di disfarsi di un involucro contenente dosi di cocaina già pronte per lo spaccio: sequestrati oltre 2.000 euro in contanti, droga e un’auto a noleggio risultata irregolare. L’uomo è stato condannato a dieci mesi e venti giorni di reclusione.

Nella serata di domenica, durante il servizio di presidio del territorio con attività di controllo ai veicoli, la Polizia locale del Corpo Intercomunale ha notato una Fiat Panda ferma a bordo strada in viale Circonvallazione, in prossimità di viale Formia. Alla vista degli agenti, il conducente ha gettato repentinamente un involucro dal veicolo verso i cespugli.

La cosa non è sfuggita agli agenti di Polizia locale di Riccione, i quali, chiedendo il supporto di un altro equipaggio, hanno messo in sicurezza l’area e hanno ispezionato la zona tra i cespugli, dove hanno trovato un involucro contenente decine di dosi già preconfezionate di cocaina, pronte per essere smerciate.

L’uomo, classe 2002, irregolare sul territorio nazionale in quanto respinto alla frontiera, è stato sottoposto a perquisizione e ha spontaneamente consegnato circa 700 euro in contanti. L’auto è risultata presa a noleggio, con un contratto risultato irregolare e sul quale sono in corso attività di indagine; il veicolo è stato posto in stato di fermo amministrativo.

Viste le circostanze, è stato avvisato il pubblico ministero di turno, che ha disposto la perquisizione domiciliare dell’uomo nel Comune di Bellaria - Igea Marina, dove la Polizia locale di Riccione, con il supporto dei Carabinieri della locale stazione, ha rinvenuto altro denaro, per un totale di oltre 2.000 euro suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, probabile provento di spaccio.

Il cittadino albanese è stato pertanto tratto in arresto, sottoposto a fotosegnalamento presso la Questura di Rimini e successivamente condotto presso la camera di sicurezza del Comando di Polizia locale di Riccione, in attesa del rito direttissimo che si è celebrato ieri mattina presso il Tribunale di Rimini.

L’arresto, il sequestro di droga e di denaro sono stati tutti convalidati; è stata comminata la pena di 10 mesi e venti giorni di reclusione, di 1.100 euro di multa con la sospensione condizionale della pena. L’albanese è stato denunciato anche per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale.