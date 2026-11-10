CONDANNA A RIMINI Stalking ai danni della famiglia d'infanzia dell’amico: 43enne condannato a 14 mesi

Insulti, minacce di morte e persino un'aggressione fisica ai danni dei parenti a Rivazzurra. Oltre alla pena, dovrà pagare un risarcimento di 7.600 euro

Un riminese aveva rivolto per anni insulti e minacce di morte ai familiari dell’amico, arrivando anche ad aggredire il compagno della sorella. Dovrà risarcire le vittime con 7.600 euro.

Un 43enne riminese è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione per stalking nei confronti dei familiari di un amico d’infanzia. I fatti, avvenuti a Rivazzurra tra il 2021 e il gennaio 2024, comprendevano minacce di morte, insulti ripetuti e anche un’aggressione con testata e calcio al compagno della sorella dell’amico.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe perseguitato la madre, la sorella e il cognato dell’amico, costringendoli a modificare le proprie abitudini per evitare di incontrarlo. La giudice Adriana Cosenza ha disposto anche il pagamento di 4.400 euro di spese processuali e un risarcimento complessivo di 7.600 euro alle parti civili. Il pm aveva chiesto una condanna a un anno e sei mesi.

L’imputato, difeso dall’avvocato Giuliano Renzi, è stato giudicato responsabile delle condotte contestate. Le vittime erano assistite dall’avvocato Luca Greco.