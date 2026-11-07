Start Romagna, dai giovani dipendenti tre idee per l’azienda

Conclusa la terza edizione di Future Start: dodici lavoratori hanno elaborato proposte per migliorare la comunicazione interna, l’inserimento dei nuovi assunti e il rapporto con gli utenti.

Un tutor per accompagnare i nuovi assunti, un canale Telegram per migliorare la comunicazione interna e un sistema per raccogliere i giudizi positivi dei passeggeri sugli autisti. Sono le tre proposte emerse dalla terza edizione di Future Start, il progetto con cui Start Romagna coinvolge i giovani dipendenti nell'individuazione di soluzioni per migliorare l'organizzazione aziendale.

Il percorso ha coinvolto dodici lavoratori di diversi settori, suddivisi in tre gruppi e affiancati da un team interno e dalla società specializzata Praxi. Da aprile a ottobre i partecipanti si sono confrontati sulle difficoltà quotidiane e sulle possibili soluzioni, concentrandosi soprattutto sulla circolazione delle informazioni e sull'esperienza lavorativa. Le proposte sono state presentate venerdì 6 novembre ai vertici aziendali e ai rappresentanti dei diversi settori, durante un incontro alla T-Station Academy di Forlì, con la partecipazione dei ragazzi della cooperativa sociale CavaRei e il saluto della presidente Maurizia Squarzi.

Tra le idee elaborate c'è la sperimentazione di un tutor aziendale che affianchi i nuovi dipendenti durante l'inserimento. Gli altri due progetti riguardano la valutazione di un canale Telegram dedicato alle comunicazioni interne e una modalità per raccogliere e condividere gli apprezzamenti degli utenti nei confronti degli autisti. "Il valore di Future Start va oltre i singoli risultati raggiunti", commenta Andrea Corsini, presidente di Start Romagna, sottolineando l'importanza di raccogliere proposte da chi vive quotidianamente l'azienda.

Il progetto è arrivato alla terza edizione. Dopo un primo percorso dedicato all'esperienza dei passeggeri e un secondo concentrato sulle risorse umane, quest'anno l'attenzione si è spostata sulla trasformazione delle idee in possibili interventi operativi. "Tutti i progetti presentati hanno un nesso: il valore delle relazioni", osserva il direttore generale Angelo Erbacci, evidenziando il contributo dei giovani lavoratori al confronto interno.