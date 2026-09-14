Start Romagna rinnova il logo e guarda al futuro: nuova immagine per una mobilità sempre più sostenibile

Il restyling mantiene i tratti distintivi del marchio e li aggiorna con un linguaggio più moderno e digitale

Come evolvono i mezzi, i servizi e l’esperienza di viaggio, così evolve anche l’immagine di Start Romagna. Il nuovo logo ‘rinfrescato’ nasce dalla volontà di rappresentare con maggiore immediatezza l’azienda di oggi e la direzione intrapresa per i prossimi anni.

Il refresh conserva gli elementi che hanno reso riconoscibile nel tempo l’identità di Start Romagna e li porta verso un linguaggio visivo più contemporaneo. Le forme si fanno più essenziali, i colori diventano pieni e scompaiono sfumature, ombre e volumi, per un segno più immediato e naturalmente adatto agli ambienti digitali.

Il disegno mantiene il richiamo alla strada e al movimento: le forme morbide e continue suggeriscono un percorso, mentre il triangolo arancione conserva il suo ruolo distintivo e imprime al marchio una direzione precisa, in avanti. Un elemento semplice che richiama l’idea del viaggio e, insieme, quella di un’azienda proiettata verso il futuro.

Anche la maggiore pulizia grafica racconta, nella forma, un’evoluzione che Start Romagna sta vivendo nella sostanza: mezzi più moderni, servizi sempre più digitali e un’esperienza di viaggio più accessibile e immediata.

Nel solo 2025 sono entrati in servizio 61 nuovi autobus, contribuendo al rinnovamento di una flotta che conta complessivamente 584 mezzi e che oggi è composta per il 96% da veicoli appartenenti alle categorie a basso impatto ambientale. Una flotta che ogni anno percorre oltre 20 milioni di chilometri e trasporta più di 50 milioni di passeggeri in tutta la Romagna.

“Il rinnovamento dell’immagine di Start Romagna è un tassello di un percorso molto più ampio - spiega il presidente di Start, Andrea Corsini -. Le tante iniziative di comunicazione che abbiamo realizzato quest’anno vanno nella stessa direzione: uscire dai tracciati consueti, sperimentare linguaggi nuovi e parlare a un pubblico più ampio, a partire dai giovani e da chi oggi il bus ancora non lo utilizza. Vogliamo raccontare il bello del trasporto pubblico, farne conoscere il valore e renderlo sempre più vicino e desiderabile, perché scegliere il bus possa diventare un’opzione naturale anche per chi oggi si muove in altro modo. Questo è l’obiettivo più grande.”

La scelta di presentare la nuova identità alla vigilia della Settimana Europea della Mobilità rafforza il significato di questo percorso: il trasporto pubblico è uno degli strumenti centrali per costruire città più accessibili e una mobilità più sostenibile, e la capacità di raccontarlo in modo nuovo è parte della sfida.