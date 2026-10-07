Start Romagna, venerdì sciopero di 24 ore in tutta la Romagna

Possibili disagi in tutti i bacini. A Rimini il servizio sarà garantito dalle 6 alle 9 e dalle 13 alle 16

Venerdì sarà una giornata di possibili disagi per chi utilizza il trasporto pubblico locale. È infatti previsto uno sciopero aziendale di 24 ore indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Faisa Cisal, Usb Lavoro Privato e Ugl Autoferro. L'astensione dal lavoro interesserà tutti i bacini serviti da Start Romagna e potrebbe avere ripercussioni anche sul servizio traghetto di Ravenna.

A Rimini il servizio sarà comunque garantito in due fasce orarie: dalle 6 alle 9 del mattino e dalle 13 alle 16. Al di fuori di questi intervalli, invece, non è possibile escludere cancellazioni o modifiche al normale servizio. Per quanto riguarda gli altri territori, nel bacino di Forlì-Cesena gli autobus circoleranno dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 13 alle 16. Nel bacino di Ravenna, compreso il traghetto, le fasce garantite saranno invece dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12 alle 15.