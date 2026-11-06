Nuovo ruolo per la 19enne Stella Giorgi: la giovane performer riminese scelta da Arturo Brachetti per il musical sulle Winx

Selezionata tra più di 600 candidate, vestirà i panni della maga Tecna

Stella Giorgi, giovanissima performer riminese, è stata selezionata fra più di 600 candidate per interpretare Tecna, nel nuovo musical diretto da Arturo Brachetti intitolato “Winx club, the magic is back!”, che porterà in giro per l’Italia le avventure delle 6 giovani fate e il mondo magico di Alfea. Stella Giorgi, diciannovenne riminese, ha iniziato il suo percorso artistico con la danza all’età di 5 anni. A 13 anni si è nnamorata del genere musical e a 16 anni si è trasferita a Firenze per studiare presso la prestigiosa Accademia di Musical MTA diretta da Denny Lanza. Ha partecipato a diverse produzioni di musical in Italia e a New York tra cui Hairspray the Broadway Musical, Il matrimonio di Tony e Tina, e Spring Awakening il rock Musical. Ha già al suo attivo anche 7 singoli pubblicati con l’etichetta riminese Yourvoice Records. “Winx club, the magic is back” sarà un musical avveniristico, con tanti effetti speciali: il regista Arturo Brachetti è noto non solo per le tantissime importanti regie teatrali, ma anche per essere riconosciuto come uno dei più grandi trasformisti al mondo. Prodotto da Fabrizio Di Fiore Entertainment, il musical “Winx Club, the magic is back” attraverserà tutta l’Italia, partendo il 28 di novembre dall’Ariston di Sanremo, passando per i teatri italiani più importanti fino a marzo 2027.