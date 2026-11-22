Stella, vittoria brillante: il Riccione si arrende (3-0)
Nel primo tempo splendide reti da fuori area di Belicchi e Arduini, tris di Greppi
Stella - Riccione 3-0
STELLA: Ferri, Maioli (11' st Fontemaggi), Bacchini, Belicchi (23' st Baroni), Alvisi, Chiussi, Marconi (34' st Bartolani), Arduini, Fantini (16' st Piastra), Arcangeli, Greppi (23' st Cristiani). A disp.: Costantini, Ferraro, Marchini, Russo. All.: Bianchi.
RICCIONE: Barbanti, Tamai (20' st Trianni), Gianferrari, Pironi, Difino (25' st Gabriele), Manfroni, Polverelli, Merli (34' st Mantovan), Bortone, Diop, Bellavista (34' st Leardini). A disp.: Crescentini, Shehi, Ubaldi, Mussoni. All.: Gurini.
ARBITRO: Renzi di Imola.
RETI: 28' pt Belicchi, 45' pt Arduini, 4' st Greppi.
AMMONITI: Maioli, Diop, Difino.
RIMINI Una Stella brillante si impone sul Riccione. Squadra di casa subito aggressiva, al 4' prima occasione con Greppi che pecca di altruismo: l'attaccante non calcia in porta e cerca un compagno al centro per il tap-in, senza trovarlo. Al 25' gialloblù in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo, Belicchi sfrutta una respinta della difesa con uno splendido tiro al volo. La palla colpisce il palo e si infila in rete. Al 40' Arduini raddoppia: ancora un tiro dai 25 metri, la sfera toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali. A inizio ripresa tris della Stella: sugli sviluppi di una punizione dalla destra, sbuca Greppi, che di testa non perdona. I padroni di casa potrebbero fare poker nel finale, ma Piastra spreca calciando fuori da posizione favorevole.