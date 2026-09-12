Stop ai diesel Euro 5, la Regione cambia strategia: termosifoni accesi solo dal 1° novembre
In Emilia-Romagna niente blocco strutturale dal 1° ottobre. Stretta invece sulle emergenze e sugli impianti a biomassa più inquinanti
La Regione Emilia-Romagna rinuncia al blocco strutturale dei diesel Euro 5 previsto dal 1° ottobre e introduce misure alternative per ridurre l'inquinamento.
La principale riguarda il riscaldamento: nelle aree di pianura gli impianti potranno essere accesi solo dal 1° novembre, con un posticipo di 15 giorni.
Durante le emergenze smog saranno inoltre estese le limitazioni al traffico, dalle 8 alle 19, e vietato l'utilizzo degli impianti a biomassa con classe emissiva inferiore alle 5 stelle, quindi anche quelli a 4 stelle.
La Regione ha inoltre stanziato 10 milioni di euro per incentivare la sostituzione degli impianti più inquinanti con pompe di calore, anche abbinate al fotovoltaico.
«Una soluzione che tiene insieme tutela dell'ambiente e sostenibilità sociale», spiegano il presidente Michele de Pascale e l'assessora all'Ambiente Irene Priolo.