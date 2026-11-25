“Storie Parallele”, il nuovo film di Farhadi in prima visione al Cinema Tiberio

Dal 26 novembre al 2 dicembre il film con Isabelle Huppert e Vincent Cassel. In programma anche una proiezione in lingua originale francese con sottotitoli in italiano

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 26 novembre a mercoledì 2 dicembre (proiezioni giovedì 26 novembre ore 17, venerdì 27 novembre ore 21, sabato 28 novembre ore 16.45, domenica 29 novembre ore 18.30 e 21, la proiezione di domenica alle ore 21 è in versione originale francese con sottotitoli in italiano, mercoledì 2 dicembre ore 17 ed ore 21, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, il nuovo film di Asghar Farhadi, già regista di “Una separazione”, “Tutti lo sanno” e “Il cliente”, Storie Parallele con Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Pierre Niney e Virginie Efira. Il senzatetto Adam sventa un furto in metropolitana e viene ricompensato con l’offerta di fare l’assistente domiciliare a una scrittrice, Sylvie, la quale, in cerca di ispirazione, spia tre persone che lavorano in uno studio di registrazione collocato nello stabile di fronte. Quando Adam entrerà in possesso del manoscritto inizierà a spiarle a sua volta. Farhadi torna a girare in Francia ispirandosi a un Maestro del cinema: Krzysztof Kieslowski. Asghar Farhadi si confronta in questa occasione con una storia che inizialmente voleva ambientare a New York ma che in realtà necessitava del respiro di una capitale europea. È quindi tornato a Parigi anche perché la fonte di ispirazione dichiarata è Breve film sull’amore, film che espandeva il Decalogo 6.