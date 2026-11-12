Strada Novafeltria-Maiolo senza strisce bianche: «Con la nebbia è difficile vedere i margini»

Un lettore segnala la mancanza della segnaletica orizzontale sulla Provinciale Ca’ Migliore: preoccupazione soprattutto nelle ore serali e con la nebbia

Un nostro lettore segnala attraverso foto e video una problematica lungo la strada provinciale Ca’ Migliore, che collega Novafeltria a Maiolo: l’assenza delle strisce bianche che delimitano la carreggiata. Una situazione che, secondo quanto riferito, crea notevoli difficoltà agli automobilisti, soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio, in serata e durante la notte. Il problema diventa ancora più evidente quando scende la nebbia, fenomeno frequente nella zona, rendendo particolarmente difficile individuare i margini della carreggiata e mantenere una corretta percezione dello spazio stradale. La segnalazione richiama l’attenzione sull’importanza della segnaletica orizzontale, fondamentale per garantire maggiore sicurezza a chi percorre quotidianamente questa strada. L’auspicio del lettore è che si possa intervenire con il ripristino delle strisce bianche, così da migliorare la visibilità e la sicurezza della strada, soprattutto nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse.

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